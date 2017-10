Le gouvernement Trudeau peut faire mieux qu’écouter les municipalités et investir plus dans les infrastructures – UMQ

Lire en complément : Le plan d'infrastructure fédéral tardera à donner ses fruits, prévient le DPB

Le Directeur parlementaire du budget (DPB) estime que le programme d’infrastructures mis sur pied par le gouvernement fédéral pour relancer l’économie risque de ne pas avoir des effets aussi rapides que l’auraient souhaité les libéraux. Dans un rapport publié il y a quelques mois sur le nouveau plan en matière d’infrastructure du gouvernement libéral, annoncé dans le budget de 2016, le Directeur parlementaire du budget révèle que pour la première phase, dotée d’un financement de 13,6 milliards de dollars sur deux ans, 31 ministères et agences ont défini jusqu’ici des projets totalisant seulement 4,6 milliards de dollars. Or, le gouvernement libéral comptait justement sur cet ambitieux programme d’infrastructures pour relancer au plus tôt l’économie canadienne et stimuler la croissance au cours des prochaines années – et, par le fait même, soutenir les finances publiques. Dans leur premier budget, les libéraux ont estimé que les dépenses en infrastructures au cours de la première phase entraîneraient une augmentation de 0,2 % du produit intérieur brut (PIB) en 2016-2017 et de 0,4 % en 2017-2018. Selon le DPB, Ottawa devrait débourser environ 11 milliards de dollars avant la fin de la première phase, le 31 mars 2018, s’il veut atteindre ces estimations. Or, le DPB constate qu’« en raison de l’écart entre le financement annoncé et la valeur actuelle des projets établis, le gouvernement risque de ne pas obtenir » les retombées économiques escomptées dans les délais fixés.