Légalisation du cannabis en juillet 2018 : le Canada sera-t-il prêt?

Le gouvernement du Canada a décrété que le 1er juillet 2018 sera la date butoir pour légaliser la consommation à des fins récréatives de la marijuana. Cette décision soulève des inquiétudes, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité routière. De nombreuses questions demeurent sur la mise en œuvre de ce projet et sur la réglementation entourant la production, la distribution et la consommation de cette drogue. Radio Canada International suit ce dossier de près. Lisez nos nombreux reportages!

Par

Une étude menée par des chercheurs de l’Institut en santé mentale de Montréal met en lumière le fait qu’une consommation durable de cannabis est associée à une hausse des comportements violents chez les jeunes adultes après un congé de l’hôpital psychiatrique… en savoir plus

Par

À compter du 1er juillet 2018, la consommation de marijuana à des fins récréatives sera légale au Canada. Même si le « pot » pourra être utilisé sous différentes formes, Ottawa ne permettra pas qu’il soit inclus dans les aliments comme c’est le cas dans certains États américains comme le Colorado… en savoir plus

Par

Le Canada pourrait rompre ses engagements internationaux dans le cadre de traités sur le trafic de stupéfiants en légalisant le cannabis au pays le 1er juillet prochain. Or, ils auraient dû légalement annoncer le 1er juillet dernier que le Canada souhaitait se retirer de trois conventions internationales contre les stupéfiants dans le délai requis d’un an. Cela n’a pas été fait… en savoir plus

Par

La prochaine légalisation du cannabis au Canada continue de susciter des inquiétudes un peu partout dans le pays. Au Québec, l’Association des médecins psychiatres (AMPQ) et l’Association des médecins spécialistes en médecine d’urgence soulignent que cette légalisation pourrait nuire à la santé des jeunes. Elles souhaitent que l’âge minimal pour accéder à cette drogue soit fixé à 21 ans… en savoir plus

Par

Le 1er juillet 2018 marquera sans doute un tournant au Canada en ce qui concerne la consommation du cannabis à des fins récréatives. La possibilité de la légalisation est loin de rassurer. Plusieurs organismes à travers le pays mettent en garde contre les effets sur les jeunes, notamment. Au Nouveau-Brunswick, la Société médicale est engagée dans une campagne de sensibilisation sur les dangers reliés à sa consommation… en savoir plus

Par

La légalisation du cannabis à des fins récréatives entrera en vigueur le 1er juillet 2018 au Canada. En attendant, la bataille pour la production a commencé et les producteurs des fruits et légumes espèrent avoir droit à leur part du gâteau… en savoir plus

Par

Alors que plusieurs groupes sonnent l’alarme sur les dangers possibles de la légalisation du cannabis pour les jeunes et pour la sécurité routière, des experts canadiens présentent 10 recommandations afin de réduire les risques pour la santé des consommateurs… en savoir plus

Par

En collaboration avec Santé Canada et le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, l’organisme Jeunesse Sans Drogues a publié un guide pratique pour aider les parents à parler de cannabis avec leurs enfants. Le guide présente des données récentes à propos du cannabis, substance qui sera légalisée au Canada et réglementée d’ici juillet 2018… en savoir plus

Par

L’échéance du 1er juillet 2018 pour la légalisation du cannabis à des fins récréatives se rapproche au Canada. Les experts se penchent sur les enjeux de cette légalisation dans un contexte où les mises en garde fusent de toute part pour sensibiliser les gens aux dangers que pourraient représenter cette substance pour les jeunes et la société en général… en savoir plus

Par

De la marijuana vendue au dépanneur du coin au Québec, au même titre que la bière et le vin? C’est la vision de Couche-Tard qui est propriétaire d’une série de petites épiceries de quartier, connues sous le nom de dépanneurs au Québec… en savoir plus

Par

Alors qu’un projet de loi portant sur la légalisation de la marijuana sera déposé à la Chambre des communes cet été par le gouvernement libéral de Justin Trudeau, des nouvelles peu rassurantes en provenance des États-Unis font état de l’accroissement du nombre d’accidents de la circulation depuis la légalisation de cette drogue dans l’État du Colorado en 2014. Une telle situation devrait-elle mener le gouvernement fédéral à marquer un temps d’arrêt dans son projet de légalisation… en savoir plus

Par

Quelques jours à peine après le dépôt au Canada d’un projet de loi qui légaliserait la consommation de cannabis d’ici l’été 2018, les Québécois sont exposés à une nouvelle campagne publicitaire sur les effets du cannabis au volant… en savoir plus

Par

À Terre-Neuve-et-Labrador, les paris sont lancés en réponse au projet de loi du gouvernement Trudeau pour légaliser la marijuana. Deux citoyens de la région de la capitale provinciale Saint-Jean croient que le projet d’Ottawa est une occasion en or pour faire rayonner l’économie de la province… en savoir plus