Quel est ce don historique que le Royaume-Uni s’apprête à offrir au Canada?

Les épaves de l’expédition de 1845 de John Franklin, le HSM Erebus et le HSM Terror, seront remises au Canada. Ce don du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord revêt une importance historique pour le pays.

Pendant plus de 160 ans, on a cherché à comprendre le sort de la tragique expédition dans l’Arctique de l’explorateur britannique sir John Franklin. L’équipe de l’expédition 2014 dans le détroit de Victoria a découvert un des navires historiques de Franklin, le HMS Erebus, ce qui permet de résoudre l’un des plus grands mystères archéologiques du monde. – Parcs Canada

Deux navires qui ont sombré dans l’Arctique

Le don des épaves du HSM Erebus et du HSM Terror au Canada viendra raviver dans les mémoires une histoire vieille de plus de 150 ans.

Les deux navires de la Royal Navy avaient coulé dans les eaux de l’Arctique canadien en 1846, entraînant dans leur chute John Flanklin et tout son équipage.

Cette disparition est demeurée un mystère jusqu’à tout récemment. L’épave de l’Erebus a été découverte à l’ouest de l’île d’O’Reilly au Nunavut. Le Terror a été trouvé près de l’île du Roi-Guillaume, encore appelée Qikitaq.

Une percée a eu lieu en septembre 2014 alors qu’une expédition que dirigeait Parcs Canada a permis de découvrir l’épave du HMS Erebus au sud de l’île Roi-Guillaume au Nunavut, puis, une deuxième percée en septembre 2016, lorsque le HMS Terror a été retrouvé dans la baie Terror, plus au nord. Ces expéditions rassemblaient le gouvernement du Canada et des organismes des secteurs public, privé et à but non lucratif. – Parcs Canada

Parcs Canada a récemment dévoilé les plaques des deux navires et annoncé leur commémoration en tant que lieux historiques nationaux.

Le dévoilement de cette plaque a également été l’occasion de souligner le rôle joué par les gens et les lieux historiques du nord, ainsi que la collaboration des Inuits ayant permis d’en savoir davantage sur l’histoire de l’expédition de Franklin.

Que cherchaient sir John Franklin et son équipage?

John Franklin : explorateur britannique © Bibilothèque et Archives Canada/ R9266-3037 Collection de Canadiana Peter Winkworth

En 1845, l’explorateur a mis les voiles en Angleterre à la recherche du passage du Nord-Ouest qui permettrait de traverser ce qui est maintenant l’Arctique canadien. Les navires et les équipages ont disparu et des dizaines d’expéditions de recherche ont été lancées afin de les retrouver.

John Franklin est né en 1786 à Spilsby en Angleterre. Il s’engage dans la marine royale à 14 ans. En 1804, il combat la France napoléonienne avant de se retrouver aux commandes d’une expédition terrestre en 1819. La mission de cette expédition est de cartographier une grande partie de la côte nord du Canada, dans le but de trouver la voie la plus directe vers le nord-ouest.

C’est lors de leur recherche du passage du Nord-Ouest que John Franklin et son équipage ont mystérieusement disparu dans les eaux glaciales de l’Arctique canadien.

Le sort des navires a constitué un sujet de grande préoccupation, aussi bien pour le Canada que pour l’Europe.

Après plus de 150 ans de recherches et de fouilles minutieuses, la vérité n’est finalement apparue au grand jour que récemment, grâce aux éclairages apportés par les multiples récits traditionnels des peuples inuits, combinés à la technologie moderne.

Dans le but de souligner la contribution de ces peuples, le gouvernement du Canada a mentionné la nécessité de reconnaître que les artefacts de Franklin sont la propriété aussi bien des Inuits du Nunavut que du Canada.

Le don du Royaume-Uni survient dans un contexte où Parcs Canada travaille en étroite collaboration avec le Comité consultatif intérimaire de Franklin sur l’élaboration d’un programme de gardien pour les deux épaves.

Nous envisageons avec plaisir de travailler avec Parcs Canada à la gestion future du lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror et de contribuer à la protection et à la mise en valeur des épaves et des artefacts afin de raconter l’histoire là où ces événements ont eu lieu. – Fred Pedersen, président du Comité consultatif intérimaire de Franklin

RCI avec Parcs Canada