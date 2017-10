Deux enfants canadiens sur cinq sont issus de l’immigration

Le visage de la jeunesse canadienne continue de changer et reflète davantage la diversité du pays tout en contribuant au renouvellement démographique canadien, selon les données du Recensement 2016 publiées par Statistiques Canada ce mercredi.

En 2016, 2,2 millions d’enfants âgés de moins de 15 ans sont nés à l’étranger (première génération) ou avaient au moins un parent né à l’étranger (deuxième génération), ce qui représente 37,5 % des enfants canadiens. Il s’agit d’une hausse par rapport à 2011, où cette proportion était de 34,6 %.

La population d’enfants issus de l’immigration devrait continuer de croître et pourrait représenter entre 39,3 % et 49,1 % des enfants âgés de moins de 15 ans en 2036.

En 2016, les pays d’origine de la majorité de ces enfants de première ou deuxième génération (74,0 %) étaient les suivants :

de l’Asie,

de l’Amérique centrale et du Sud

de l’Afrique

des Antilles et des Bermudes

Le document intitulé « Enfants issus de l’immigration : un pont entre les cultures » donne une foule de détails sur les informations obtenues à partir du recensement de la population canadienne sur la jeunesse canadienne. En-voici les faits saillants :

Nos enfants ne sont pas des enfants, ils sont des ponts!

Pour Statistiques Canada, les enfants issus de l’immigration, en tant qu’héritiers du double bagage culturel, contribuent à « jeter des ponts entre les immigrants adultes qui sont venus s’établir au Canada et le reste de la population. »

Un garçon d'origine grecque lors de la parade de cette communauté à Toronto en avril 2016 © REUTERS/Chris Helgren

Ces enfants nés au Canada ou ayant immigré à un jeune âge au pays, dit l’agence de statistiques, apprennent les valeurs, les normes sociales et les langues officielles du pays d’accueil par l’intermédiaire de l’école, des amis et du voisinage. Ils connaissent aussi les valeurs et les pratiques culturelles spécifiques au pays d’origine de leurs parents par l’entremise de leur famille, leur communauté culturelle, mais aussi grâce à leur propre expérience dans leur pays d’origine.

D'autres informations concernant l'immigration publiées par Statistiques Canada :

Radio Canada International avec Statistiques Canada