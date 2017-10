Les Américains accusent notre pêche au crabe des neiges de tuer les baleines

Des groupes américains et l’agence mondiale de certification environnementale des produits de la pêche s’en prennent au petit crabe des neiges qui fait l’objet d’une pêche commerciale intensive dans le golfe Saint-Laurent au Québec jusqu’aux côtes de la Nouvelle-Écosse au printemps.

Une alliance de groupes environnementaux aux États-Unis s’attaque aux importations de crabes des neiges canadiens. On les accuse d’être à l’origine du décès en série cette année de baleines noires de l’Atlantique Nord.

La baleine noire est une espèce en voie de disparition au Canada. Pêches et Océans Canada estime qu’il n’en reste qu’environ 500 dans le monde.

Ce regroupement se prépare à demander à Washington de bannir les importations de crabes des neiges du Canada à moins que le gouvernement canadien n’accentue ses efforts pour venir en aide aux baleines noires.

Un article de la Fishermen’s Protective Act aux États-Unis permettrait à la Maison-Blanche d’interdire les importations de poissons ou de fruits de mer d’un pays si cette pêche nuit aux efforts de préservation d’une espèce menacée.

Le saviez-vous?

Des pertes économiques importantes pour le Canada et les Québécois

– Le secteur d’exportation du crabe des neiges arrive au 2e rang au Canada pour ce qui est des profits du côté des poissons ou des fruits de mer. Et environ les trois quarts des exportations vont aux États-Unis. Cela signifie que la menace d’une perte d’accès au marché américain serait d’une importance considérable.

– Près de 90 % des crabes pêchés dans la province de Québec prennent la route des États-Unis et de l’Asie.