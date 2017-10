Trois quarts de milliards de plus pour renforcer la sécurité de nos ambassades

Le fédéral canadien vient de débloquer 760 millions pour renforcer la sécurité des ambassades canadiennes et de l’ensemble de ses missions diplomatiques.

Cette dépense peut sembler extraordinaire si on la compare au montant total de l’aide canadienne internationale à l’étranger qui dépasse elle à peine un peu plus de 4 milliards de dollars.

En fait, l’investissement de 760 millions $ dans la sécurité ne sera pas fait d’un seul coup et il sera étalé sur six ans, dont 156 millions $ en 2019-20, et de 127 millions $ par année ensuite.

Le gouvernement ne révèle pas dans quels pays précisément les nouvelles sommes seront affectées, mais dans un rapport de 2016 sur la question, le gouvernement ciblait déjà le Proche-Orient et l’Afrique.

Une sécurité qui n’a pas de prix, car elle nécessaire disent les fonctionnaires

Cette dépense ne serait pas un luxe de l’avis de hauts fonctionnaires au fait des enjeux de la sécurité de nos édifices diplomatiques.

La nécessité d’améliorer la sécurité aux ambassades canadiennes avait été transmise dans des avis des fonctionnaires du ministère canadien des Affaires étrangères au gouvernement libéral de Justin Trudeau dès son arrivée au pouvoir à la fin de 2015. Une série d’attentats terroristes survenus dans le monde depuis, notamment en Afrique, ont fait avancer le dossier de l’amélioration de la sécurité.

Parmi les attentats, les plus meurtriers on peut citer le cas de 90 personnes qui ont perdu la vie et de quelque 400 autres qui ont été blessées dans une explosion au camion piégé qui a frappé le quartier diplomatique en 2017. Une quinzaine d’agents de sécurité népalais embauchés par l’ambassade canadienne à Kaboul ont été tués dans cette explosion. Le quartier des ambassades étrangères de Kaboul est pourtant censé être l’un des mieux protégés du pays.

Le saviez-vous?

– Le nouvel investissement de trois quarts de milliards de dollars dans la sécurité des missions diplomatiques canadienne a été annoncé mardi dans le grand énoncé économique livré par le ministre canadien des Finances, Bill Morneau.

– Elles ont initialement moins attiré l’attention que des mesures touchant la vie quotidienne de millions de Canadiens ou Québécois, telles la bonification de l’Allocation canadienne pour enfants ou la Prestation fiscale pour le revenu de travail.

– Les 760 millions de dollars réservées à la sécurité des ambassades proviennent ainsi d’une enveloppe de près de 15 milliards $ en nouvelles dépenses annoncées mardi par le ministre Morneau.

Pourquoi avoir attendu si longtemps?

Stephen Saideman, spécialiste des affaires étrangères à l’Université Carleton, à Ottawa, s’interroge sur la lenteur à agir du gouvernement de Justin Trudeau dans ce dossier qui une fois informé du problème a attendu deux ans pour trouver l’argent requis afin d’assurer la sécurité de son personnel à l’étranger.

«Ce gouvernement semble vouloir prendre son temps presque tout le temps», estime le professeur Saideman. «Alors, ça ne m’étonne pas beaucoup qu’ils aient mis deux ans avant d’agir – ils ont découvert, c’est clair, qu’ils disposaient de plus d’argent que prévu.»

RCI avec les informations de Mike Blanchfield de La Presse canadienne

