Des parents veulent aider leurs enfants malades à mourir

De plus en plus de parents se renseignent auprès des membres de la Société canadienne de pédiatrie sur l’aide médicale à mourir pour leurs enfants. Et selon une nouvelle enquête, bon nombre de pédiatres estiment que la loi sur l’aide médicale à mourir devrait être élargie aux « mineurs matures », c’est-à-dire des patients de moins de 18 ans, en mesure de comprendre la nature et les conséquences d’une décision spécifique.

Quelque 2600 pédiatres ont été invités à participer à une enquête concernant les questions qui leur sont posées au sujet de l’aide médicale à mourir par les parents ou par les jeunes eux-mêmes. Selon la Société canadienne de pédiatrie, 40 % de ses membres y ont répondu.

Trente-cinq pédiatres disent avoir eu des « discussions exploratoires » avec un total de 60 patients âgés de moins de 18 ans au cours de la dernière année. Neuf pédiatres ont reçu des « demandes explicites » d’aide à mourir provenant de 17 mineurs. Et pour 108 autres, ils ont eu des discussions exploratoires concernant l’aide médicale à mourir avec les parents d’enfants malades pour un total de 419 enfants.

Quarante-cinq participants ont reçu des demandes explicites provenant de parents, pour un total de 91 enfants. Plus de la moitié de ces demandes concernaient un enfant âgé de moins de 1 an.

De nombreux pédiatres canadiens disent avoir eu des discussions exploratoires relativement à l’aide médicale à mourir avec des parents d’enfants malades. © Jocelyn Riendeau

Élargissement de la loi aux mineurs

La deuxième enquête sur l’aide à mourir pour les enfants qui souffrent d’une maladie dégénérative ou d’une douleur impossible à soulager a été envoyée à 2000 membres de la société. Au moins 29 % d’entre eux y ont répondu.

Près de la moitié des répondants (46 %) estiment que la loi sur l’aide médicale à mourir devrait être élargie. De nombreux médecins en faveur d’une telle mesure croient toutefois qu’elle devrait être encadrée de manière serrée.

De plus, 35 % des pédiatres interrogés sont d’avis que l’aide médicale à mourir ne devrait jamais être envisagée pour un mineur. Seulement deux pays, la Belgique et les Pays-Bas, offrent une aide médicale à mourir aux mineurs, et de tels cas sont extrêmement rares.

L’aide médicale à mourir au Canada.repose sur des critères précis. © IS / iStock

Critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir en vertu de la loi fédérale canadienne

Être âgé d’au moins 18 ans et capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé.

Personne atteinte de problèmes de santé graves et irrémédiables (maladie, affection ou handicap graves et incurables; déclin avancé et irréversible des capacités; souffrances physiques ou psychologiques intolérables; mort naturelle raisonnablement prévisible).

Pouvoir faire une demande de manière volontaire.

Être apte à donner son consentement de manière éclairée (après avoir été informée des moyens à sa disposition pour soulager ses souffrances, y compris les soins palliatifs).

Lire aussi

L’aide médicale à mourir en forte hausse au Canada

Va-t-on élargir l’aide médicale à mourir à ceux qui ne sont pas à l’agonie?

Le Québec pourrait étendre l’aide médicale à mourir aux personnes souffrant d’Alzheimer