Nouvelle étude sur l’empreinte génétique du cancer du sein, espoir pour les femmes à risque

Les chercheurs ont été en mesure d’établir des pronostics plausibles sur les gènes cibles dans la grande majorité des cas et d’en savoir beaucoup plus sur les gènes en cause, y compris de nombreux gènes précédemment inconnus, et sur les mécanismes génétiques de la carcinogenèse du sein. Une meilleure compréhension de la composante biologique des cancers du sein peut donner lieu à des interventions et des traitements préventifs plus efficaces.

En raison de l’agressivité qui caractérise les cancers du sein attaquant les jeunes femmes, une détection et un suivi plus précoces permettraient l’utilisation de thérapies moins invasives. Aussi, cela réduirait les effets secondaires des traitements, d’améliorer le taux de survie et d’augmenter leur qualité de vie.

Principaux établissements canadiens

Principaux organismes de financement