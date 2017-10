Immigration : Ottawa fait passer l’âge des enfants à charge de moins de 19 à moins de 22 ans

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a annoncé que l’âge des enfants à charge passera de moins de 19 ans à moins de 22 ans, ce qui est de nature à encourager le regroupement des familles immigrantes qui pourront demeurer ensemble au pays.

Une politique d’intérêt public

La redéfinition de la notion d’enfant à charge ouvre plus de perspectives pour les immigrants. Ils pourront ainsi organiser plus facilement la venue de leurs enfants qui ont moins de 22 ans au pays.

Un élargissement qui selon les responsables des politiques d’immigration sera largement bénéfique pour les familles et pour le Canada.

Le fait que ces familles vont pouvoir parrainer plus facilement leurs enfants ou les rajouter sur leur demande, afin d’être réunis dans un même pays, aura pour avantage de faciliter leur intégration, leur capacité à travailler et à générer les revenus qu’il faut pour subvenir à leurs besoins et soutenir leurs collectivités, partant contribuer au renforcement de l’économie nationale.

Cette redéfinition prend effet rétroactivement et elle concernera toutes les nouvelles demandes et celles déposées à compter du 24 octobre 2017. Les parents pourront s’assurer au préalable si leurs enfants répondent aux critères.

La nouvelle politique d’intérêt public d’Ottawa vise aussi à faciliter l’insertion socioprofessionnelle des familles immigrantes © ICI Radio-Canada/Marilyn Marceau

Voici quelques critères avec la nouvelle limite d’âge : – Les enfants ont moins de 22 ans – Ils n’ont pas d’époux ni de conjoint de fait – Les enfants de 22 ans ou plus peuvent être considérés comme des personnes à charge s’ils dépendent du soutien financier de leurs parents depuis avant l’âge de 22 ans, et s’ils sont incapables de subvenir à leurs besoins financiers à cause de leur état mental ou physique

Des immigrants dans une foire d’emploi © Emma Hautcoeur/ICI Radio-Canada

Restriction selon la date de dépôt d’une demande ?

Si la demande de résidence permanente a été reçue entre le 1er août 2014 et le 23 octobre 2017, la définition d’enfant à charge comme une personne étant âgée de moins de 19 ans continue de s’appliquer.

La modification qui est entrée en vigueur le 24 octobre s’inscrit en droite ligne de la Politique d’intérêt public adoptée par le fédéral en mai dernier.

Les demandeurs de résidence permanente qui souhaitent parrainer un enfant dans le cadre de cette politique doivent donc bien saisir la notion d’enfant à charge et faire attention à la date de dépôt de leurs demandes pour saisir, en cas de nécessite, Immigration, Citoyenneté et Refugies Canada , dans le but de préciser leurs intentions au cas où la demande a été reçue entre le 3 mai et le 23 octobre, cela avant la période d’avis prenant fin le 31 janvier 2018.

En rendant son programme d’immigration plus inclusif, le gouvernement du Canada témoigne de son engagement à l’égard de la réunification des familles. Le fait de hausser la limite d’âge ne profite pas seulement aux immigrants qui pourront ainsi réunir les membres de leur famille, mais aide aussi à faire du Canada une destination de choix pour les immigrants, ce qui procurera des avantages économiques et sociaux importants pour notre pays. – Ahmed Hussen, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

