Le secteur manufacturier canadien a besoin de femmes

Manufacturiers et Exportateurs du Canada voudrait que davantage de femmes intègrent le secteur manufacturier. Cela règlerait deux problèmes : féminiser une industrie jusque-là essentiellement masculine, et contribuer à endiguer la pénurie de main-d’œuvre.

Le secteur manufacturier canadien emploie 1,8 million de personnes à temps plein dans des postes bien rémunérés. Il représente plus de 10 % du PIB total du Canada (soit 173 milliards). De plus, les fabricants canadiens exportent chaque année des produits d’une valeur de plus de 318 milliards de dollars. C’est 61 % de toutes les exportations canadiennes de marchandises.

Véronique Proulx, PDG de Manufacturiers et exportateurs du Québec © IlnkedIn

Ce secteur s’est modernisé au cours des dernières années. Les fabricants innovent. Ils recourent aux technologies de pointe. Ils peuvent compter sur une main-d’œuvre hautement qualifiée et instruite. On y trouve des concepteurs, des chercheurs, des programmeurs, des ingénieurs, des techniciens, des gens de métier, etc.

Mais, problème : le secteur de la fabrication au Canada est confronté à une pénurie chronique de main-d’œuvre, exacerbée par le vieillissement de la population. Or, alors que la population active canadienne comprend 48 % de femmes, le secteur manufacturier n’en compte que 28 %. Au cours des 15 dernières années, la part des emplois manufacturiers occupés par des femmes a stagné, selon MEC.

L’une des solutions manifestes est donc d’encourager les femmes à intégrer ce secteur comme l’explique Véronique Proulx, PDG de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier peut être un atout pour l’économie canadienne s’il est bien exploité. © IS / iStockphoto

Les cinq champs d’action prioritaires pour accroître la représentation des femmes dans le secteur manufacturier, selon MEC, sont :

Augmenter le nombre de modèles féminins inspirants pour inciter les jeunes femmes à poursuivre une carrière dans le secteur manufacturier.

Permettre aux jeunes femmes d’apprendre à connaître les installations manufacturières modernes pour leur donner un meilleur aperçu des possibilités de carrière qui s’offrent à elles. Ces efforts doivent se concentrer sur les professions qu’offre le secteur manufacturier plutôt que sur le secteur lui-même.

Déployer des efforts pour encourager les jeunes femmes à poursuivre leurs études en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques ou à apprendre un métier spécialisé.

Veiller à ce que les entreprises soient à l’écoute des préoccupations des femmes et à ce qu’elles prennent des mesures pour rendre leur culture d’entreprise plus inclusive.

Inciter les entreprises à trouver des moyens créatifs d’améliorer la conciliation travail-famille pour leurs employés et d’accommoder les femmes et les hommes qui ont des obligations familiales.

Plus de 95 % des employés du secteur manufacturier ont des emplois à plein temps. © Fred Thornhill/REUTERS

Quelques données sur l’industrie manufacturière canadienne

Emplois

Plus de 1,8 million de Canadiens sont employés par des manufactures- environ 15 % de la main-d’œuvre canadienne

Les salaires offerts par le secteur manufacturier sont de 25 % plus élevés que la moyenne nationale

Plus de 95 % des employés du secteur manufacturier ont des emplois à plein temps

Commerce

Les expéditions des manufacturiers canadiens ont dépassé 600 milliards $ en 2006

La manufacture compte pour deux tiers des exportations totales canadiennes de biens et services.

Les exportations manufacturières ont plus que doublé depuis 1990

Compte pour deux tiers des exportations des biens et services du Canada (450 milliards $)

Investissement

La fabrication compte pour deux tiers de tous les investissements commerciaux en recherche et développement au Canada

