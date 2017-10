Une soirée de l’Halloween fraîche au Canada d’un océan à l’autre

Les millions de Canadiens qui entendent se costumer et souligner la soirée de l’Halloween devront le faire en tenant compte d’un rafraîchissement des températures mardi.

D’un bout à l’autre du Canada, les météorologues de Météomedia prédisent des températures près des moyennes saisonnières, après le temps très doux qui prévaut depuis le début du mois d’octobre.

Rappelons que ce mois d’octobre est à ce jour le plus chaud que le Québec, notamment, ait connu depuis le début de la compilation des données en 1871.

Aide-mémoire…

– Le soir du 31 octobre, les enfants au Canada se déguisent en fantôme, en sorcière, et en monstres de tout genre. Puis, ils vont sonner aux portes en demandant des friandises avec la formule : Trick or treat! ou « la charité s’il vous plaît! »

– L’Halloween est surtout célébrée en Irlande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Des bonbons d’Halloween. © CBC

Pas de mauvais sort prévu à la météo

Le météorologue en chef du réseau Météomedia, Chris Scott, n’entrevoit aucune précipitation le soir du 31 octobre pour les fêtards, à part peut-être quelques flocons sur Fort McMurray, en Alberta.

Le Canada atlantique et le Québec dans une moindre mesure seront balayés par des vents puissants dimanche et lundi, mettant en péril les décorations, mais la situation devrait s’être calmée avant que les enfants passent de maison en maison pour faire leurs traditionnelles collectes de bonbons.

C’est en Colombie-Britannique, dans l’ouest du Canada, que les conditions seront les plus clémentes avec du temps sec et des températures saisonnières qui sont attendus à Vancouver et à Victoria.

RCI avec La Presse canadienne

En complément

Du vaudou aux fantômes en passant par l’Halloween – RCI

Costumes d’Halloween les plus et moins populaires de 2015 – RCI

Pas d’Halloween sans sorcières – RCI