Une Canadienne, survivante d’Hiroshima, recevra le Nobel de la paix pour l’ICAN

Setsuko Thurlow, une Canadienne d’origine japonaise ayant survécu au bombardement d’Hiroshima lors de la Deuxième Guerre mondiale, ira chercher le prix Nobel de la paix au nom de la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN).

Âgée de 85 ans, Setsuko Thurlow n’avait que 13 ans lorsque les États-Unis ont largué la première de deux bombes nucléaires sur le Japon. Elle se trouvait à environ 1,8 kilomètre de l’hypocentre de l’explosion. Huit des membres de sa famille et 351 de ses camarades de classe et enseignants sont morts dans l’attaque. Mme Thurlow a épousé un Canadien et le couple s’est installé à Toronto dans les années 1950.

Elle accompagnera la directrice générale de l’ICAN, Beatrice Fihn, à Oslo, en Norvège, pour recevoir le Nobel de la paix en décembre prochain.

Selon l’ICAN, Mme Thurlow a été une figure de proue de la campagne depuis son lancement en 2007. L’organisation précise qu’elle a joué un rôle crucial dans les démarches effectuées auprès de l’Organisation des Nations unies pour la modification d’un traité historique qui proscrit les armes nucléaires.

Le combat d’une vie

Setsuko Thurlow a combattu les armes nucléaires tout au long de sa vie et a déclaré par voie de communiqué, jeudi, qu’elle accepte avec une « grande humilité » cette invitation à la cérémonie du prix Nobel.

« Cela a été un grand privilège de travailler avec autant de militants passionnés et inspirants d’ICAN à travers le monde au cours de la dernière décennie. Le prix Nobel de la paix est un puissant outil que nous pouvons maintenant utiliser pour promouvoir notre cause », a-t-elle souligné.

La bombe atomique a été larguée à Hiroshima le 6 août 1945 à moins de 2 kilomètres du lieu où se trouvait Setsuko Thurlow. © U.S. Army

Reconnaissance internationale

L’Académie suédoise a indiqué, plus tôt cette année, qu’elle voulait récompenser l’ICAN pour avoir attiré l’attention mondiale sur « les conséquences humanitaires catastrophiques de toute utilisation d’armes nucléaires et pour son travail révolutionnaire qui a permis de rédiger un traité sur l’interdiction de telles armes ».

L’activisme antinucléaire de Setsuko Thurlow a véritablement commencé en 1954, à la suite de l’explosion de la bombe à hydrogène baptisée « Castle Bravo » à l’atoll de Bikini, dans les îles Marshall. Cette bombe américaine, beaucoup plus puissante que celle qui avait rasé sa ville dix ans plus tôt, avait dispersé des gaz radioactifs sur de vastes étendues.

En 1974, profondément préoccupée par le fait que le public avait commencé à oublier l’impact dévastateur des bombardements atomiques, elle a fondé l’organisation militante Hiroshima Nagasaki Revived. Elle a travaillé avec des gens partageant les mêmes idées – universitaires, artistes, avocats et enseignants – pour éduquer et mobiliser le public.

Setsuko Thurlow a été nommée Officier de l’Ordre du Canada en 2007 pour sa participation à la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires. © Reuters / Chris Wattie

Depuis lors, elle a voyagé dans des dizaines de pays pour partager son expérience de survivante et alerter les gens de la grave menace que les armes nucléaires représentent pour toute l’humanité. Elle a pris part à plusieurs initiatives internationales comme le Peace Boat, un paquebot japonais qui promeut activement le désarmement nucléaire.

Ses nombreux discours aux Nations unies ont ému aux larmes des diplomates et renforcé leur détermination personnelle à éliminer la menace nucléaire. Ses nombreuses présentations dans les écoles, dans le cadre du projet Hibakusha Stories, basé à New York, ont eu un impact profond sur la vie de milliers d’étudiants.

Mme Thurlow a reçu de nombreux honneurs, dont la médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II en 2012. La Ville d’Hiroshima l’a désignée « Ambassadrice de la paix » en 2014 et l’Association pour le contrôle des armes l’a nommée « Personne du contrôle des armes de l’année » pour 2015. En 2007, elle a été nommée officière de l’Ordre du Canada.

Lire aussi

Le Canada au devant d’un autre traité international sur le nucléaire

Les dérives et dérivées de la recherche pacifique nucléaire canadienne

Le Canada saisit l’initiative pour être au cœur du succès du sommet nucléaire à Washington

21 septembre : Journée internationale de la paix