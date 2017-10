Spécial Halloween : de quoi les Canadiens ont-ils le plus peur?

Cette semaine, à quelques jours de la fête de l’Halloween notre collègue Alain Labelle a eu l’idée de s’intéresser aux plus récentes découvertes scientifiques concernant deux des plus grandes peurs qui touche les Canadiens, celles sur les serpents et les araignées qui seraient bien ancrées en nous.

Il explique comment l’Institut Max Planck en est venu à la conclusion que ces peurs seraient innées. Comment? En observant les réactions de stress chez des bébés de six mois auxquels on a présenté une araignée ou un serpent. ( À lire sur Radio-Canada)

Cette semaine, dans le même esprit de l’Halloween, j’ai décidé de répondre à la bonne question d’une de nos auditrices africaines en Algérie. Madame Safia Sagh veut savoir quelles sont les phobies ou les peurs les plus répandues chez les Canadiens.

Tous les Canadiens ont peur de quelque chose

La peur est à la base un phénomène sain et naturel de notre vie, car c’est une réaction instinctive qui nous protège du danger.

Parmi les peurs les plus fréquentes chez les Canadiens il y a notamment la peur des hauteurs, de prendre l’avion, de certains animaux ou insectes, de l’eau, des aiguilles, des tunnels, des ponts et des espaces ouverts.

Toutefois, lorsque la peur devient une force dominante qui entrave notre capacité de fonctionner au quotidien, elle peut provoquer de véritables phobies et des troubles de paniques.

Les phobies des autres peuvent souvent nous faire sourire, telles la tératophobie, la peur des monstres ou la coulrophobie, la peur des clowns. Mais, pour ceux qui en souffrent, ces phobies peuvent mener à des crises d’anxiétés et de sérieux troubles de panique.

Le saviez-vous? Plusieurs de nos phobies au Canada touchent de près à la mort Gérascophobie – Peur de vieillir

Achluophobie – Peur de l’obscurité et du noir

Nyctophobie – Peur du noir

Asthénophobie – peur de s’évanouir

Cancérophobie – Peur du cancer

Phasmophobie – Peur des fantômes

Taphophobie – Peur des tombes ou d’être enterré vivant

Thanatophobie – Peur de la mort

La coulrophobie, la peur des clowns, est un trouble sérieux. Traiter la coulrophobie est comme traiter n’importe quelle phobie; il s’agit de remonter dans la vie du patient et de déterminer ce qui peut déclencher cette peur. © IS/iStock © DAVID KITTOS/FLICKR

Une peur incontrôlée est une forme de maladie

Selon l’Association Médicale canadienne, les phobies et les troubles de panique font partie d’un groupe de maladies mentales appelées « troubles anxieux ». Ces troubles anxieux sont parmi les problèmes de santé mentale les plus courants qui affectent un Canadien sur dix.

Contrairement aux troubles de panique, les phobies ont des « déclencheurs » qui sont identifiables. Les personnes atteintes de phobies éprouvent une peur accablante et irrationnelle de certaines choses qu’elles identifient clairement comme des objets, des situations ou des animaux.

Amusant mais pas drôle…

Cinq phobies insolites qu’on retrouve très souvent en Amérique du Nord La dysmorphophobie : c’est la phobie d’avoir un physique bizarre ou difforme qui conduit ses victimes à développer un souci excessif de leur apparence physique. L’émétophobie : c’est la peur de vomir et ce serait la septième phobie la plus répandue au monde. Ceux qui en souffrent sont paralysés par une angoisse irrationnelle à l’idée de régurgiter leurs repas et se trouvent également dans un état de stress avancé face au « vomi » d’une autre personne. La logophobie :c’est la peur des mots, et les personnes atteintes de ce mal peuvent sursauter à la vue du moindre caractère manuscrit. Impossible pour elles par exemple de terminer la lecture de quoi que ce soit. L’arachibutyrophobie : c’est la peur d’avoir du beurre d’arachide collé au palais ou dans la gorge et elle est très présente en Amérique du Nord mais non en Europe où ce beurre n’est pas autant consommé. La medorthophobie : c’est la peur de voir des pénis en érection.

