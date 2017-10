Campagne électorale à Montréal : le marketing numérique peut changer les choses !

Des experts numériques de l’agence AOD Marketing se sont penchés sur la manière dont Internet et les réseaux sociaux peuvent influencer les résultats d’un scrutin. Dans le cadre des élections municipales prévues le 5 novembre à Montréal, ces experts ont analysé plusieurs facteurs jugés déterminants.

La notoriété web

La campagne numérique des principaux candidats à la mairie de Montréal permet d’observer que les différences sur le plan de la popularité créent toute une dynamique autour des candidats.

Les experts ont pu constater au cours de leurs observations et analyses que les Canadiens passent en moyenne 5 h 49 minutes tous les jours sur Internet, au moyen d’un ordinateur portable ou d’une tablette.

Sur le cellulaire par contre, ce temps est de 1 h 42.

Dans les deux cas, les experts estiment que c’est majeur, et ils pensent que ces facteurs peuvent jouer un rôle crucial dans une élection.

force est de constater que, selon toute vraisemblance, les candidats n’ont pas pris la mesure de l’impact d’Internet et des multiples possibilités que ce média offre relativement au marketing numérique, notamment pour cibler des électeurs de façon très précise. Les candidats sont présents et actifs, mais d’un point de vue stratégique, on est encore bien loin des campagnes numériques qui ont lieu aux États-Unis pour les élections ! Certes, l’enjeu est local, mais les opportunités étaient d’autant plus nombreuses, notamment avec des stratégies de géolocalisation par quartier, etc. Augustin Vazquez-levi, président - fondateur d'AOD Marketing

Les Canadiens passent de 1 h 42 à 5 h 49 sur Internet et les réseaux sociaux, ce qui peut être utilement exploité par les candidats dans le cadre d’une élection. © Shutterstock

De bons et de mauvais points pour les candidats

Les experts ont basé leurs analyses sur les aspects-clés que sont :

l’importance de la popularité

les contenus publiés

les notes et avis sur Google

etc.

Ils ont ainsi pu faire ressortir les points positifs de la campagne de chacun des deux principaux candidats, le maire sortant, Denis Coderre, et sa rivale, Valérie Plante.

Ils ont aussi souligné leurs occasions manquées et fait ressortir les quelques faits marquants suivants :

Denis Coderre présente plus de 40 000 abonnés sur Facebook, contre seulement 836 pour Valérie Plante. De même sur Twitter, les abonnés de M. Coderre s’élèvent à 305 000 contre 6229 pour Mme Plante. Le nombre important d’abonnés de Denis Coderre lui donne une visibilité tout aussi importante. Il gagne aussi une certaine crédibilité avec son profil certifié.

Coderre-Plante et leur utilisation des réseaux sociaux © CBC

Un fait surprenant, un faux profil de Denis Coderre existerait toujours sur Facebook et il ferait l’objet de sollicitations du public qui y pose des questions sur les élections. L’usurpateur serait une personne réelle, étant donné qu’il est très actif, qui se nomme Denis Coderre et qui partagerait même des actualités, sous un ton très souvent vindicatif. Cela peut avoir pour impact de semer la confusion, de nuire à la réputation en ligne du candidat, de diluer les personnes qui le suivent sur Facebook et de donner l’impression qu’il est un candidat plutôt agressif.

En ce qui concerne les notes Google My Business, Valérie Plante présente une légère avance sur Denis Coderre, avec 3,9 contre 2,6. Néanmoins, Denis Coderre serait le seul à investir en campagne payante sur Google, notamment en ce qui concerne l’achat de mots-clés. Selon les observations sur un mois (du 23 septembre au 22 octobre), son nom aurait été plus recherché que celui de Valérie Plante qui a toute une notoriété à bâtir sur Google.

Le ton de la conversation est plutôt positif, amical et humain, ce qui reflète la personnalité et l’image souhaitées par Valérie Plante.

Elle est active sur Facebook et partage son quotidien. La page Facebook de Projet Montréal, la bannière sous laquelle elle se présente, aborde différents enjeux. C’est depuis cette page qu’aurait été lancée une campagne d’attaques virales. Toutefois, l’absence de sous-titres accompagnant les vidéos et la faible quantité de photos, notamment sur le compte Instagram, ne sont pas de nature à favoriser les interactions dans le premier cas, et une bonne appréciation de l’image en ce qui concerne les photos de Mme Plante dans le deuxième.

Parallèlement, le fait de ne pas présenter de compte Instagram est une occasion manquée pour le maire sortant qui s’éloigne de ce fait de la cible des jeunes électeurs.

A noter : Selon le sondage CROP-Radio-Canada, la candidate de Projet Montréal, Valérie Plante, devance légèrement le maire sortant de Montréal, Denis Coderre, dans la course à la mairie. Des 1094 Montréalais consultés, 39 % ont l’intention de voter pour Mme Plante, contre 37 % pour M. Coderre. Elle est appuyée davantage par les plus jeunes de 18-34 ans et par les familles, deux groupes qui ont tendance à être plus abstentionnistes. Cela pourrait favoriser Denis Coderre qui est soutenu par les 55 ans et plus qui votent massivement.

Les vidéos de Denis Coderre manquent également de sous-titres, alors que les personnes n’utilisent pas beaucoup le son, ce qui induit une perte importante d’interaction, comme dans le cas des vidéos de Valérie Plante.

Facebook, une avenue que les deux candidats auraient pu exploiter autrement © CBC

Certains enjeux pourtant populaires présentés sur le compte Facebook de Denis Coderre, depuis le lancement de la plateforme électorale 2017-2021, sont accompagnés de très peu d’infographies, ce qui expliquerait le très faible taux d’engagement.

Ce qu’il aurait fallu faire, selon les experts

Les deux candidats n’auraient pas su exploiter le large éventail de possibilités qu’offre Facebook pour promouvoir leur campagne respective.

L’intérêt de ce réseau social est pourtant réel, pensent les experts qui recommandent ce qui suit.

Le lancement de campagnes sponsorisées et ciblées : c’est le moyen le plus rapide d’atteindre une foule de personnes, étant donné la possibilité qu’offre Facebook d’atteindre les amis de personnes qui ont aimé une publication.

Encourager les campagnes d’engagement, d’échange et de discussion sur les publications; faire en sorte que cela apparaisse dans le réseau des amis peut être une façon d’interagir avec de potentiels électeurs.

De même, des campagnes LOOKALIKE, qui pourraient se faire au moyen d’un Pixel Facebook installé sur Internet, permettent de connaître l’audience du site du candidat et de créer une audience semblable sur Facebook, ce qui rend possible le marketing sur ce réseau.

RCI avec des informations de L’agence montréalaise AOD Marketing

