L’Allocation canadienne pour enfants qui grandira avec le temps

Le Canada s’avère maintenant un modèle pour d’autres nations qui veulent encourager la croissance démographique en portant plus attention aux besoins financiers particuliers des familles avec enfants.

La nouvelle Allocation canadienne pour enfants de moins de 18 ans était une des mesures phares du premier budget du gouvernement libéral de Justin Trudeau, en 2016. De plus, une récente indexation pour tenir compte de l’inflation annoncée la semaine dernière recueille un large appui.

L’Allocation canadienne pour enfants a d’abord l’avantage de la simplicité sur le plan de la gestion, car elle remplace trois allocations différentes que versait le Canada aux familles – la Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE), la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) et le Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE).

Un seul paiement et plus d’argent pour la classe moyenne, selon le gouvernement.

Jugés complexes et inadéquats, ces systèmes (PUGE, PFCE et SPNE) se déclinaient en paiements et calculs séparés qui compliquaient les choses pour les contribuables, en plus d’être imposables, dans le cas de la PUGE.

Le programme réformé prend la forme de paiements mensuels qui pourra maintenant dépasser annuellement 6400 $ par enfant de moins de 6 ans et 5400 $ par enfant de 6 à 17 ans pour les familles les moins fortunées.

Pour les familles qui gagnent plus de 30 000 $ par année, le montant versé à chaque enfant est calculé en fonction des revenus familiaux. Selon les calculs du ministère du Revenu, environ 9 familles sur 10 au Canada a droit à la nouvelle Allocation canadienne pour enfants.

Pourrait-on faire mieux?

Les experts s’entendent maintenant pour dire que l’allocation de ce système unique d’aide financière non imposable est en fin de compte plus généreuse pour 90 % des familles du pays que la PUGE et la PFCE, qui prévalaient sous le précédent gouvernement de Stephen Harper.

Jean-Pierre Aubry – JPA

« On n’a qu’à regarder l’augmentation du revenu disponible des ménages, qui est quand même très importante. Ça va contribuer : ces gens-là dépensent », soulignait il y a quelque temps l’économiste Jean-Pierre Aubry, associé au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) fixé à Montréal, au Québec.

Mais, pour le Parti conservateur à Ottawa, l’Allocation canadienne pour enfants n’a pas enrichi les familles. Elle les a au contraire appauvries en raison de l’abolition par le gouvernement Trudeau de tous les crédits d’impôt que les conservateurs avaient mis en place, notamment pour les activités sportives et artistiques des enfants, ainsi que pour le transport en commun.

Bien qu’il estime que l’indexation au coût de la vie de l’Allocation canadienne pour enfants est une bonne chose, le NPD soutient pour sa part que les libéraux auraient pu faire encore mieux. « C’est une goutte dans l’océan, indique Alexandre Boulerice. Ça ne fait pas une grande différence pour les familles. »

RCI avec La Presse canadienne et la contribution de Gérald Fillion, Stéphane Bordeleau et Philippe Marcoux de Radio-Canada

