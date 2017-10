Le monde toujours plus pollué au CO2 malgré les accords de Paris

Normand Mousseau, physicien.

On cible beaucoup trop la production de pétrole. L’inaction est largement dans le restant : on n’a rien mis en place pour réduire notre consommation. La production de pétrole, qu’elle soit ici ou ailleurs, va se poursuivre à moins qu’il y ait une transformation de la consommation. De ce côté, on ne voit rien encore se produire . On a des objectifs. Il y a quand même eu des avancées, un cadre pancanadien a été signé […], mais en gros, il n’y a absolument rien dedans qui nous présente une vraie stratégie.