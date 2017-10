Paris, le spectacle : les plus belles chansons françaises de toujours

Françoise est une jeune fille de province qui rêve de devenir une artiste célèbre à Paris.

Évidemment, Françoise arrive à Montmartre, sa valise en carton à la main, le cœur en fête et la tête pleine de rêves.

Sur son chemin, elle va croiser la route d’Édith Piaf qui va devenir son amie, sa confidente, son âme sœur.

Françoise va rencontrer l’amour en la personne de Charles Aznavour, chanteur sans un sou vivant à Pigalle. Une idylle va naître sous le ciel de Paris.

Telle est la trame de Paris! Le spectacle, un événement scénique qui rend hommage aux plus grandes chansons françaises des années d’après-guerre qui font le charme et la réputation de Paris et de la France dans le monde entier.

De la butte Montmartre à Paris jusqu’à la scène du Moulin Rouge autour des chansons d’Aznavour, de Piaf, de Trenet et de tant d’autres, ce sont des moments de bonheur que vous offre Paris! Le spectacle.

Anne Carrère joue Piaf dans ce spectacle. Entre deux représentations à Chicago, elle en parle au micro de Raymond Desmarteau.

Paris ! le spectacle en tournée :

Mardi 07 novembre 2017 : Halifax, Nouvelle-Écosse (Rebecca Cohn Auditorium)

Mercredi 08 novembre 2017 : Fredericton, Nouveau-Brunswick (The Playhouse)

Jeudi 09 novembre 2017 : Moncton, Nouveau-Brunswick (Theatre Capitol)

Vendredi 10 novembre 2017 : Montréal (Théâtre Outremont)

Samedi 11 novembre 2017 : L’Assomption (Théâtre Hector-Charland)

Dimanche 12 novembre 2017 : Beloeil (Centre culturel de Beloeil)

Mercredi 15 novembre 2017 : Sherbrooke (Théâtre Granada)

Vendredi 17 novembre 2017 : Québec (Palais Montcalm)

Samedi 18 novembre 2017 : Toronto (Koerner Hall)