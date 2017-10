Le Canada augmente la pression diplomatique sur le Venezuela

Craignant un éclatement politique et économique au Venezuela qui entraînerait une crise de réfugiés sur les voisins, la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, exprime les intentions du Canada de s’ingérer diplomatiquement.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland © Photo: Sean Kilpatrick Archives La Presse canadienne

Mme Freeland a soutenu lundi que le Venezuela et le Canada se trouvent sensiblement dans les mêmes zones géographiques et que le Canada a un rôle à jouer en appuyant les institutions démocratiques du pays et le respect des droits de la personne.

«Je crois en fait (…) qu’il s’agit d’une crise humanitaire en plus d’une crise politique. Nous voyons de véritables souffrances pouvant être évitées pour la population du Venezuela», a déclaré Mme Freeland à Toronto, avant de prendre la route de New York pour une rencontre aux Nations unies.

«Et je crois (…) qu’il y a également des indices croissants d’une crise régionale de réfugiés. La Colombie et le Brésil font face à beaucoup de pressions. Alors j’estime qu’il s’agit d’un secteur où le Canada se doit d’être très investi», a-t-elle ajouté.

Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a signé le décret de sa nouvelle assemblée constituante devant des milliers de partisans. Photo : Reuters/Carlos Barria Aide-mémoire…

– La crise au Vénézuéla s’intensifie alors que le gouvernement du président Nicolas Maduro est maintenant accusé d’abus de pouvoir par l’opposition.

– Nicolas Maduro a créé une nouvelle assemblée constituante en s’attribuant l’autorité suprême sur les autres branches du gouvernement.

– Pour régler son grave problème de flux de trésorerie, il a transféré tous les pouvoirs de l’Assemblée nationale (contrôlée par l’opposition) à la Cour suprême. Les forces policières tentent de contenir les manifestants anti-Maduro en bloquant l’accès au centre-ville de Caracas, le 6 avril 2017. Photo : Reuters/Christian Veron

Passer par Lima pour se faire entendre par Caracas

La ministre Chrystia Freeland a affirmé lundi que le soutien d’alliés aiderait à faire davantage pression sur le Venezuela.

La ministre Freeland a révélé son intention de faire part au Vénézuéla des préoccupations du Canada, et ce de façon quelque peu indirecte en discutant avec son homologue du Pérou aux Nations unies à New York.

En septembre, Mme Freeland a annoncé que le Canada avait imposé des sanctions contre 40 figures clés du régime vénézuélien, incluant M. Maduro, qui a contribué, selon elle, à miner la stabilité du pays.

Entrevue avec Martin Movilla, journaliste, Radio-Canada Internationnal – 4:49



