D’Alger à Montréal, « Les Ateliers Sauvages » de Wassyla Tamzali

« Avec de nombreux Algérois, je partage toujours ces blessures quand on voit notre ville abîmée, abîmée par le fric, par la pollution, par l’inculture, par le mauvais goût, par un tas de choses. Et donc, faire quelque chose comme Les Ateliers sauvages, en plein Alger, c’est vraiment une victoire. » Wassyla Tamzali

Voilà ce que nous disait l’auteure, conférencière Wassyla Tamzani lors de son passage à Radio Canada International l’été dernier.

Lors de notre entretien, il était aussi question de désir, de passion et d’ouverture sur le monde.

Wassyla Tamzani, curatrice des Ateliers Sauvages en plein cœur d’Alger, tenait à faire venir certaines des œuvres qui y ont vu le jour de ce côté-ci de l’Atlantique.

C’est une jolie galerie du Plateau Mont-Royal, la galerie Mekic qui lui a permis « d’algériser » ses murs.

Depuis le 28 octobre et jusqu’au 7 novembre, on peut y découvrir les encres de Naïm Boukir, les photos de Hakim Rezaoui, la peinture de Fella Tahari et des œuvres d’Adel Bentounsi, de Mounir Gouri et de et Fella Tamzali-Tahari., tous des artiste vivant et travaillant en Algérie.

Les Ateliers Sauvages

Les Ateliers Sauvages c’est un lieu de création et de résidence situé au cœur d’Alger, dédié aux arts plastiques et vivants. Les Ateliers Sauvages accueillent en résidence des artistes algériens et étrangers, et organise des événements culturels, des « visites d’atelier » et des expositions mettant en contact le public avec les artistes plasticiens, danseurs, cinéastes et musiciens.

La galerie Mekic

Établie depuis le 11 mai 2007, la galerie MEKIC est située en plein cœur du Plateau Mont-Royal de Montréal. Cet organisme culturel œuvre dans quatre domaines complémentaires représentés par quatre entités : le centre culturel, la galerie d’art, la librairie et la Maison d’édition Ketabe Iran Canada.

