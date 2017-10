Fraude des diesels de Volkswagen: Ottawa cache ses documents d’enquête

Le gouvernement refuse la demande d’avocats poursuivants Volkswagen de divulguer des documents démontrant l’étendue de son enquête dans le scandale du logiciel installé sur 11 millions de véhicules propulsés au diesel et qui avait pour but de déjouer les tests gouvernementaux d’émissions de gaz à effet de serre.

Environ 105 000 de ces voitures avaient été vendues au Canada et le ministère canadien responsable de l’environnement a lancé il y a maintenant tout juste un plus de deux ans, une enquête sur les pratiques de la compagnie.

L’Association canadienne des médecins pour l’Environnemnt et l’organisme Environmental Defence, dénoncent pourtant les lenteurs de l’enquête canadienne.

Dans le cadre de leur poursuite entamée cet été pour obliger le gouvernement à faire aboutir son enquête, ces deux groupes réclament l’accès à toute documentation gouvernementale relativement à cette enquête soit dévoilée, une demande qui leur refuse pour le moment le gouvernement.

Aide-mémoire…

– En septembre 2015, Volkswagen avait admis avoir installé un logiciel sur 11 millions de véhicules propulsés au diesel dans le but de duper les équipements qui testent les émissions de gaz à effet de serre.

– Volkswagen a dû verser 4,3 milliards de dollars américains et a aussi racheté les véhicules munis d’un moteur truqué.

– Un règlement au civil de 15 milliards de dollars a aussi été conclu avec les autorités environnementales et les clients de Volkswagen aux États-Unis, où 600 000 voitures étaient touchées.