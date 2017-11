Les monstres plus dangereux de l’Halloween? Les sucreries

Comme partout où elle est célébrée, l’Halloween est avant tout une fête pour enfants. C’est le prétexte annuel pour « faire peur » joyeusement avec des déguisements et des maquillages les uns plus originaux que les autres.

Pour faire admirer leurs déguisements, outre des activités à l’école dans la journée, en soirée, les jeunes font aussi du porte-à-porte. Ils se font alors offrir des sacs de friandises et de sucreries qu’ils vont consommer pendant des jours voire des semaines. Eh oui! Les enfants et le sucre, c’est une histoire d’amour instantané.

Problème : la consommation excessive de sucre peut causer la carie dentaire, le diabète, et surtout l’obésité. En 2017, on estimait le taux d’obésité chez les enfants et les adolescents âgés de 3 à 19 ans au Canada à 13 %.

Les enfants et le sucre, c’est une histoire d’amour instantané. © Saturated

La Coalition québécoise sur la problématique du poids, un organisme qui milite pour la prévention des problèmes de poids a saisi l’occasion de l’Halloween pour attirer l’attention sur les questions de poids et d’embonpoint.

L’organisme appelle notamment à un étiquetage clair et explicite des aliments pour guider les Canadiens dans leur choix. Il dénonce en outre le maquillage des aliments souvent consommés par les enfants, comme les céréales à déjeuner, les barres tendres, les galettes ou les muffins. Corinne Voyer est la directrice de la Coalition.

La récolte de l’Halloween est souvent de gros sacs de bonbons. © Shutterstock

Les bonbons d’Halloween

392,5 millions de dollars — La valeur des ventes mensuelles de bonbons, confiserie et aliments à grignoter enregistrées par les grands détaillants en octobre 2016.

326,1 millions de dollars — Les ventes mensuelles moyennes de bonbons, confiseries et aliments à grignoter enregistrées par les grands détaillants en 2016.

9 % — Le pourcentage de sucre consommé provenant d’articles de confiserie (barres de chocolat, bonbons) chez les enfants.

10 % — Le pourcentage de sucre consommé provenant d’articles de confiserie (barres de chocolat, bonbons) chez les adolescents.

5 % — Le pourcentage de sucre consommé provenant d’articles de confiserie (barres de chocolat, bonbons) chez les adultes.

17,2 kg — La quantité de sucre raffiné destiné à la consommation d’aliments par personne au Canada en 2016.

0,3 kg — La quantité de sucre d’érable destiné à la consommation d’aliments par personne au Canada en 2016.

0,7 kg — La quantité de miel destiné à la consommation d’aliments par personne au Canada en 2016.

(Statistique Canada)

L’originalité est le maître-mot des célébrations de l’Halloween. © Andrew Kelly / Reuters

