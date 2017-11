Accéder aux toilettes publiques : un droit ou un privilège ?

Chacun a déjà vécu au moins une fois l’expérience fâcheuse d’avoir une envie pressante d’aller aux toilettes et de se heurter à des portes verrouillées, portant l’indication « réservée uniquement aux clients ou au personnel ». L’organisme Crohn et Colite Canada souhaite que cela prenne fin et que les entreprises, petites comme grandes, permettent désormais l’accès à leurs toilettes à toutes les personnes, sans exception, qui en ont besoin.

Un besoin universel

Crohn et Colite Canada défend une idée bien noble. Celle selon laquelle l’accès aux toilettes publiques ne devrait pas être un privilège, mais bel et bien un droit.

L’envie de se soulager est un besoin naturel qui ne choisit ni le jour, ni l’heure, ni l’endroit où elle survient.

En préconisant que toutes les entreprises canadiennes ouvrent leurs toilettes à toutes les personnes qui sont dans le besoin, Crohn et Colite Canada s’attaque à un enjeu majeur pour l’ensemble des Canadiens.

Cette idée gagnerait à se répandre partout dans le monde étant donné qu’il s’agit d’une question d’intérêt humain, donc à portée universelle, car les personnes doivent pouvoir utiliser les toilettes, où qu’elles se trouvent, ici ou ailleurs pendant les déplacements à l’étranger.

ALLEZ ICI : un programme d’accès aux toilettes

En ce mois de sensibilisation à la maladie de Crohn et la Colite, l’organisme de bienfaisance Crohn et Colite présente le programme d’accès aux toilettes ALLEZ ICI.

Il s’agit d’un programme offert à l’échelle nationale, qui comprend une application mobile utilisée sur les appareils à écran tactile iPhone, Android et BlackBerry.

« Maintenant que le programme ALLEZ ICI est implanté à Calgary, nous sommes prêts à le lancer partout au pays. Toutefois, nous avons besoin de soutien pour assurer son succès. C’est pourquoi nous demandons aux entreprises et organismes canadiens d’inscrire leurs toilettes à l’application ALLEZ ICI, et ainsi de contribuer à faire une différence pour les personnes vivant avec la maladie de Crohn ou la colite. Mina Mawani, directrice générale de Crohn et Colite Canada.

Une nécessité vitale pour les personnes souffrant de maladies chroniques

Paul Clément est le directeur régional pour le Québec et les provinces de l’Atlantique chez Crohn et Colite Canada.

Dans une entrevue avec Alice Chantal Tchandem, il confie que ce programme est perçu comme une bouée de sauvetage pour les personnes vivant avec la maladie de Crohn et Colite.

Le Canada est un pays où le nombre de cas de maladie de Crohn et de colite est remarquablement élevé et on ignore pourquoi. Un Canadien sur 150 vit avec la maladie de Crohn ou la colite. Il s’agit là d’un taux figurant parmi les plus élevés dans le monde entier. Le nombre d’enfants chez qui on a posé ce diagnostic est plus alarmant encore.

Cette maladie auto-immune est grave, souligne M. Clément, car elle entraine une désorganisation totale de certains organes, à l’instar du tube digestif, ce qui provoque des diarrhées, des saignements et autres douleurs abdominales.

Les malades éprouvent très souvent des envies urgentes d’aller aux toilettes, ce qui peut arriver parfois plus de 20 fois en une journée.

Un tel état préoccupant des faits justifie l’intérêt pour l’organisme Crohn et Colite d’interpeller les entreprises à rendre leurs toilettes accessibles à tous.

Durant les poussées actives de la maladie, lorsque les symptômes sont à paroxysme, certaines personnes ont carrément l’impression de vivre dans la salle de bains. Elles hésitent même à quitter la maison de peur de ne pas trouver de toilettes à temps, au besoin. Notre pays devrait donner l’exemple, en faisant de l’accès aux toilettes un droit humain de base, afin de réduire l’anxiété des millions de personnes aux prises avec des problèmes d’incontinence. Mina Mawani, directrice générale de Crohn et Colite Canada.

Les toilettes doivent pouvoir être utilisées par tous. © Radio-Canada / Amélie Gosselin

Les Canadiens et le gouvernement appelés à s’impliquer

L’organisme Crohn et Colite souhaite que le gouvernement fédéral ait un rôle à jouer afin que l’accessibilité aux toilettes publiques soit une réalité au Canada.

Ce rôle est crucial pour les Canadiens souffrant de la maladie de Crhon et Colite, ainsi que d’autres maladies chroniques provoquant chez eux l’incontinence.

Le gouvernement devra notamment rendre les installations des toilettes se trouvant dans ses services disponibles, dans le but de permettre aux patients d’y avoir accès sans une autorisation spéciale.

Les Canadiens ont également un rôle à jouer et ils sont invités à signer une pétition pour signifier leur soutien à cette initiative. De même, les entreprises désireuses d’adhérer au programme ALLEZ ICI doivent contacter l’organisme de bienfaisance.