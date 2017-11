Le caribou des bois agonise: Ottawa appelle les provinces à l’action

La survie du caribou des bois est menacée au Canada. Traqué de toutes parts, il risque de disparaître si des mesures urgentes ne sont pas mises en place. Ottawa dit avoir « fait sa part » et demande maintenant aux provinces d’agir.

« Les populations de caribous continuent de décliner et les niveaux de perturbation de l’habitat augmentent » selon le ministère canadien de l’Environnement. Or, la quasi-totalité des forêts et des espaces naturels où vivent les caribous « relèvent de la compétence provinciale et territoriale ». Donc, la balle est dans le camp des gouvernements provinciaux et territoriaux.

Jeune déjà, le caribou doit survivre à la menace du coyote, du loup, du couguars ou encore de l’ours noir. Par la suite, il doit grandir dans un milieu où les coupes forestières amenuisent sa cantine. Le Caribou, rappelons-le, se nourrit beaucoup de lichens au sol ou qui poussent sur les arbres de plus de quatre-vingt-dix ans. L’ennui c’est que c’est précisément le type d’arbres que convoite l’industrie forestière. Les feux de forêt, le réchauffement climatique et la présence humaine sont également d’autres éléments qui perturbent l’habitat du caribou.

La caribou des bois est un animal relativement sédentaire. D’où la nécessité pour lui de vivre dans un milieu stable sur le plan écologique. © (Parques Canadá)

Ces perturbations, selon les données publiées mardi, ont augmenté dans les deux tiers des « aires de répartition du caribou » entre 2010 et 2015, selon le rapport gouvernemental. « Le caribou boréal est une espèce emblématique ainsi qu’un indicateur clé de la santé de la forêt boréale », a souligné Catherine McKenna, ministre fédérale de l’Environnement. Le déclin soutenu du caribou est une source de préoccupation selon elle. Elle ajoute qu’un niveau sans précédent d’engagement et de collaboration s’impose pour assurer le rétablissement de cette espèce.

Les écologistes d’accord avec Ottawa

Le constat d’Ottawa a été salué par l’organisation écologiste Greenpeace qui accuse « les provinces de ne pas en faire suffisamment pour protéger et sauver les espèces menacées ». Mettre en oeuvre des mesures de protection du caribou forestier « aidera le Canada à se conformer à ses engagements internationaux » dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique de l’ONU qui impose de protéger 17% de ses terres et milieux humides.

La ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, demande aux provinces pour assurer la survie du caribou.

En juillet, la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) avait estimé que le Canada protégeait moins de 11% de son territoire, soit sous la moyenne mondiale de 15%. Or, la protection de l’habitat, l’adoption de pratiques forestières respectueuses de l’environnement, l’interdiction de chasser le caribou, le contrôle des prédateurs sont autant de mesures qui peuvent contribuer à freiner la décroissance de la population de caribous.

En savoir plus

Le caribou des bois vit dans les forêts boréales du Canada et la taïga autour de la baie d’Hudson.

Contrairement à ses congénères de la toundra, les caribous des bois ne font pas de grandes migrations saisonnières.

Ils restent tout le temps dans la forêt, vivant seuls ou en petits groupes.

Ils ont besoin de vastes superficies d’habitat ayant peu subi de perturbations.

À l’hiver, les caribous des bois se nourrissent de lichens qui poussent sur les arbres et au sol,

L’été ils se nourrissent aussi de lichens, de carex, de graminées, de prêles, de plantes herbacées non graminoïdes et de feuilles d’arbustes.

Ils ont tendance à éviter les zones dégagées où les arbustes, que préfèrent l’orignal et le cerf, sont abondants.

(Source: Ressources naturelles Canada)

Les caribous forestiers prospèrent dans de vastes superficies d’habitat ayant peu subi de perturbations.

