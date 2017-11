Perquisitions dans des supermarchés canadiens pour fixation des prix du pain

Existe-t-il au Canada un cartel du pain tranché? C’est pour pouvoir trancher la question que le Bureau canadien de la concurrence vient de réaliser une série de perquisitions dans les bureaux de grandes entreprises de distribution alimentaire notamment Metro et Loblaw.

Dans le cadre de cette enquête criminelle liée à un système allégué de fixation des prix, ces plus grandes chaînes de supermarchés au pays ont publié une série de communiqués hier avant que le Bureau canadien de la concurrence ne fasse l’annonce de son enquête et une mise au point adressée aux médias.

L’organisme fédéral de réglementation indique que la Cour supérieure de l’Ontario à Ottawa a accordé des mandats de perquisition en fonction de motifs raisonnables de croire que certains individus et certaines compagnies ont pris part à des activités enfreignant la Loi sur la concurrence.

La porte-parole du Bureau de la concurrence, Marie-France Faucher affirme qu’on ne peut pas encore affirmer qu’il y a eu mauvaises pratiques criminelles, et qu’aucune accusation n’est pour le moment portée.

Elle précise que son agence fait la collection d’information et qu’elle ne peut pas révéler plus de détails étant donné la confidentialité des enquêtes.

Le saviez-vous?

– Metro exploite un réseau de plus de 600 magasins d’alimentation en Ontario et au Québec sous des bannières, notamment Food Basics, et plus de 250 pharmacies.

– Loblaw Cos Ltd est le plus important détaillant du pays, employant près de 200 000 Canadiens à des bannières, notamment No Frills et Shoppers Drug Mart. Il a plus de 2 300 emplacements.