Loi 62 : Implications dans le cadre légal des Chartes canadienne et québécoise des droits et libertés

L'Article 2 sur les libertés fondamentales de la Charte canadienne des Droits et libertés

Chacun a les libertés fondamentales suivantes:

liberté de conscience et de religion; liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication; liberté de réunion pacifique; liberté d’association.

La Charte garantit certaines libertés à tous les Canadiens. Ce sont les traditions et les lois canadiennes qui se reflètent depuis plusieurs années dans les libertés reconnues par l’ article 2 de la Charte. Parce qu’elles sont enchâssées dans la Charte depuis 1982, ces libertés sont protégées par la Constitution .

En vertu de l’ article 2 de la Charte, les Canadiens ont la liberté de pratiquer la religion de leur choix. De plus, la liberté de pensée, de croyance et d’expression est également garantie aux Canadiens. Étant donné que les médias constituent un important moyen de communication des pensées et des idées, la Charte protège la liberté de la presse et les autres moyens de communication. La Charte garantit également la liberté de réunion pacifique et la liberté de faire partie d’une association, comme, par exemple, un syndicat.

Ces libertés sont énoncées dans la Charte afin de garantir aux Canadiens la liberté de concevoir et d’exprimer des idées, de se réunir avec d’autres pour en discuter et de les diffuser. Ces activités sont des aspects fondamentaux de l’exercice de la liberté individuelle. Elles sont également importantes pour le maintien d’une société démocratique comme le Canada. Dans une démocratie, les gens doivent être libres de discuter des politiques d’intérêt public, d’adresser des critiques aux gouvernements et de proposer leurs propres solutions aux problèmes sociaux.

Même si ces libertés sont très importantes, les gouvernements peuvent parfois les restreindre. Par exemple, les lois pour lutter contre la pornographie et la propagande haineuse apportent des limites raisonnables à la liberté d’expression puisqu’elles empêchent qu’un préjudice soit causé à des personnes et à des groupes.