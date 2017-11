Trois ex-premiers ministres réunis 30 ans après la mort de René Lévesque

Trois anciens premiers ministres de la province du Québec, tous d’ex-dirigeants du Parti Québécois comme l’a été René Lévesque de 1968 à 1985 rendaient hommage en milieu de semaine à l’ancien premier ministre René Lévesque décédé en 1987.

Entourés d’anciens collègues et de plusieurs autres partisans et indépendantistes Lucien Bouchard, Pauline Marois et Bernard Landry répondaient à l’invitation de la Fondation René-Lévesque.

Ils ont tour à tour salué son respect des institutions démocratiques, son intelligence, son charisme, son amour de ses concitoyens et son tempérament fonceur.

Témoignages

De dire Bernard Landry, premier ministre du Québec de 2001 à 2003, René Lévesque «n’était pas intéressé par l’argent. Il était d’une honnêteté absolue, ce qui, dans le contexte actuel, devrait être une leçon.»

D’ajouter Bernard Landry, «Il était passionné d’économie, mais d’économie collective. Il ne s’est jamais intéressé à ses propres finances. Lui, c’était petite voiture, petits appartements, petit train de vie. Et l’habillage… Modeste, c’est le moins que l’on puisse dire.»

Pauline Marois, première ministre du Québec, en poste de 2012 à 2014 a fait valoir que M. Lévesque était toujours «habité» par le désir de résultats concrets et qu’il réclamait la même «obsession» de la part de ses ministres : «c’est un grand démocrate, et c’est quelqu’un qui ne voulait pas bousculer son peuple, qui était très respectueux de son peuple. C’était quelqu’un qui croyait à la justice sociale, ça aussi c’est important. Et c’était un homme d’une intégrité absolument exceptionnelle. On devrait toujours être intègre comme lui l’a été, surtout dans les temps un peu troubles que l’on vit maintenant».

Lucien Bouchard, premier ministre du Québec de 1996 à 2001 avec le Parti québécois, a déclaré qu’une une partie de la «ferveur» et de l’«engagement collectif» était disparue avec René Lévesque : «René Lévesque a mis sur un piédestal le respect qu’on doit porter à la démarche politique comme telle, a dit M. Bouchard en entrevue. Aujourd’hui, elle est très battue en brèche. (…) La population a perdu beaucoup de respect pour les dirigeants politiques, il y a de moins en moins de gens qui veulent s’y engager, alors que lui croyait à l’engagement. Et ce qu’il nous a laissé, René Lévesque, c’est justement le respect des institutions, et l’idée que ce qu’on peut faire de plus noble, de plus important, c’est de s’engager pour le bien commun. Ce sont des idées qui font un peu rire aujourd’hui. Parler du bien commun aujourd’hui…»

On lui rend hommage à l’Assemblée nationale

Plus tôt mercredi, les députés du Parti québécois (PQ) ont aussi rendu hommage à M. Lévesque.

Durant une cérémonie commémorative organisée devant sa statue au-devant de l’Assemblée nationale à Québec, l’actuel chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a salué son ancien compagnon.

«L’extraordinaire volonté politique et la détermination» dont avait dû faire preuve René Lévesque pour «entraîner le Québec dans des changements importants».

François Gendron, doyen de l’Assemblée nationale et député péquiste d’Abitibi-Ouest depuis 1976 (année où le Parti québécois de René Lévesque a pris le pouvoir pour la première fois) ont pour sa part affirmé que M. Lévesque était un homme simple et humble qui était apprécié du public pour sa franchise et son authenticité.

La voix brisée par l’émotion, M. Gendron a qualifié le disparu «d’homme d’exception» et il a soutenu que les Québécois auraient toujours un devoir de mémoire envers ce qu’il a réalisé.

RCI avec La Presse canadienne et Radio-Canada

