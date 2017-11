Une coalition québécoise soutient le mouvement souverainiste catalan

Un juge espagnol vient d’autoriser un mandat d’arrêt européen contre Carles Puigdemont, le leader souverainiste espagnol actuellement réfugié en Belgique, et 8 membres de son gouvernement. Pendant ce temps, au Québec, les partis souverainistes et les mouvements de la société civile en faveur du souverainisme lancent une Coalition pour soutenir les indépendantistes catalans.

Coalition de solidarité citoyenne et transpartisane

Il n’est pas surprenant d’assister à une telle mobilisation de la part de certains partis politiques souverainistes et autres mouvements de la société civile au Québec.

Il s’agit de partis et mouvements qui ont toujours eu à cœur la souveraineté du Québec, qu’ils présentent comme une province riche et tout à fait capable de prendre son destin en main.

Les deux référendums manqués de 1980 et de 1995 témoignent de cette volonté maintes fois démontrée, qui semble avoir perdu une couche de sa superbe au fil des ans. Et pourtant, les flammes sont loin de s’éteindre définitivement dans les cœurs des plus infatigables, ceux-là qui, aujourd’hui, manifestent leur appui à la population catalane et au gouvernement de Carles Puigdemont élu en 2015.

La Coalition québécoise de solidarité envers la Catalogne est composée des formations suivantes :

Partis politiques Société civile Bloc québécois

Option nationale

Parti québécois

Québec solidaire Cercle culturel catalan du Québec

Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Fédérations des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ)

Organisations unies pour l’indépendance (OUI Québec)

Réseau Cap sur l’indépendance (RCI)

Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB)

Carles Puigdemont, président catalan © Manu Fernandez

Appel au respect de la démocratie

La Coalition souhaite voir le gouvernement espagnol cesser ses poursuites jugées « abusives » à l’égard des dirigeants catalans et respecter le droit des Catalans de choisir leur destinée en toute liberté.

Cette Coalition rappelle que le principe de démocratie est cher aux Québécoises et Québécois, ce qui motive le mouvement de solidarité qui vient de voir le jour.

Le respect du droit de ce peuple à l’autodétermination doit être respecté non seulement par le gouvernement espagnol, mais aussi reconnu par toute la communauté internationale, les gouvernements du Québec et du Canada.

C’est depuis plusieurs mois qu’une crise profonde oppose le mouvement séparatiste catalan et le gouvernement espagnol.

Une crise qui a pris une dimension nouvelle avec la déclaration unilatérale de l’indépendance de la région catalane à la fin du mois d’octobre.

Le premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, a mis la région sous tutelle, a dissous le parlement régional, destitué son président, Carles Puigdemont, et annoncé des élections anticipées avant la fin de l’année en cours.

Pour échapper à la procédure judiciaire contre lui, le président catalan Puigdemont a trouvé refuge en Belgique. Il fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen qui vient d’être autorisé par un juge espagnol.

