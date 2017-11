Chômage en hausse, mais création de nouveaux emplois

Le taux de chômage a augmenté en octobre au Canada à 6,3% de la population active, en raison d’une hausse du nombre de personnes en quête de travail. Mais l’économie canadienne a créé 35.000 emplois selon les dernières données de Statistique Canada.

L’économie canadienne a créé 35.000 emplois en octobre, soit plus de deux fois le nombre attendu par la moyenne des économistes. Les hausses les plus prononcées ont été observées dans la construction, l’information, la culture et les loisirs, ainsi que dans la fabrication, l’agriculture et certains services.

A l’inverse, le commerce de gros et au détail a détruit des emplois en octobre. Les emplois créés étaient à temps plein (+89.000), tandis que le travail à temps partiel était en forte baisse (-53.000). Le secteur privé a été à l’origine de l’essentiel des emplois créés, le secteur public connaissant une très légère baisse, tandis que les travailleurs autonomes étaient un petit peu plus nombreux qu’en septembre.

Le secteur privé a été le principal créateur de nouveaux emplois en octobre. © Lynne Sladky/Associated Press

Fin d’une tendance

La population active a augmenté de 56.800 en octobre par rapport au mois précédent. La légère hausse du taux de chômage met un terme à une tendance à la baisse observée depuis un an, alors que le chômage a diminué de 0,7 point de pourcentage.

En octobre, l’emploi a augmenté chez les 15 à 24 ans, alors qu’il a peu varié chez les personnes du principal groupe d’âge actif (de 25 à 54 ans) ou chez celles de plus de 55 ans.

En octobre, l’emploi a augmenté chez les 15 à 24 ans. © LM Otero/Associated Press

Le Québec se démarque

« Le nombre de jeunes occupant un emploi a augmenté de 18.000, et la hausse a été entièrement observée dans le travail à temps plein », a indiqué Statistique Canada. Leur taux de chômage a fait un bond de 0,8 point pour s’établir à 11,1% en raison de l’augmentation du nombre de jeunes en quête de travail.

En octobre, le Québec a enregistré la plus forte création d’emplois de toutes les provinces, suivi de l’Alberta, du Manitoba, de Terre-Neuve et du Nouveau-Brunswick. Sur un an, le taux de croissance de l’emploi a augmenté de 1,7% au Canada, avec 308.000 créations de postes, une augmentation du travail à temps plein et une baisse des emplois à temps partiel.

(Avec l’AFP)

Lire aussi

Le taux de chômage est à son plus bas en neuf ans au Canada

L’emploi progresse, mais le taux de chômage grimpe légèrement au Canada

Économie canadienne: nouveaux emplois mais légère hausse du chômage