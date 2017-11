Tissus humains : Héma-Québec et Urgences-Santé font équipe

Les ambulanciers paramédicaux du Québec sont connus pour les soins préhospitaliers qu’ils prodiguent aux personnes blessées ou malades. De fait, ce sont des travailleurs de première ligne. Un partenariat entre les paramédics et l’organisme chargé d’offrir des produits biologiques d’origine humaine est donc ce qu’il y a de plus naturel.

Urgences-Santé et Héma-Québec ont annoncé qu’elles vont désormais travailler ensemble dans le prélèvement des tissus humains. Ce qui devrait se traduire par une hausse de dons de tissus humains d’au moins 20 %. Cornées, os, tendons, peau et valves cardiaques sont quelques-uns des tissus humains en forte demande et qui pourront être extraits rapidement et greffés sur des patients grâce à la nouvelle entente. Le système en vigueur en ce moment permet de recommander quelque 4000 donneurs potentiels par année au Québec. Le nouveau partenariat devrait en ajouter 900 de plus.

Les laboratoires d’Héma-Québec sont le lieu de diverses analyses de produits biologiques humains.

Héma-Québec reste cependant l’unique responsable du prélèvement, de la transformation et de la distribution de tissus humains. Elle assure également la gestion d’une banque de tissus pour le Québec. Laurent-Paul Ménard est le porte-parole d’Héma-Québec

Les tissus prélevés sont minutieusement examinés avant leur utilisation.

Lorsqu’on parle de médecine transfusionnelle, ou de dons d’organes, outre le sang, on va penser spontanément au cœur, aux poumons, reins, foie, etc. Rarement on va faire allusion au don de tissus. Pourtant, de nombreuses personnes, malades ou ayant une préoccupation de santé, doivent recourir à une greffe de tissus. Une opération qui leur permet d’améliorer considérablement leur état de santé.

Le don de tissu le plus connu est celui de la cornée qui permet de la remplacer et de redonner la vue au patient. © Radio-Canada/Valérie Ouellet

Le don de tissus est plus simple tant pour le donneur que pour le receveur. Ce dernier n’est pas tenu de prendre des médicaments « antirejets » jusqu’à la fin de ses jours, contrairement à certains receveurs de dons d’organes.

On constate au Canada une dynamique favorable au don d’organes. © iStock

Don d’organes au Canada

Au cours des 10 dernières années, le nombre de donneurs d’organes décédés a augmenté de 44 %. Le nombre de personnes qui ont besoin d’une greffe a toutefois aussi augmenté.

Le besoin en dons de tissus et d’organes augmentera au fur et à mesure que la population vieillira.

Parmi les 4 500 Canadiens qui avaient besoin d’une greffe d’organe, plus de 3 400 (soit 77 %) avaient besoin d’un rein.

Un tiers des 278 personnes mortes en attente d’une greffe en 2014 avaient besoin d’un rein.

Plus de 2 000 Canadiens sont en attente d’une greffe de cornée (couche transparente qui recouvre le devant de l’œil). Selon la région où vous habitez, le délai d’attente pour une nouvelle cornée peut atteindre jusqu’à trois ans.

(source: Santé Canada)