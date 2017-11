Effervescence dans les magasins pour l’accueil du nouvel Iphone

L’Iphone X, le nouveau-né de la famille des téléphones intelligents d’Apple, fait son entrée dans les commerces canadiens. Comme c’est souvent le cas lorsqu’un nouveau produit d’Apple est sur le marché, les mordus de la marque de la pomme ont pris d’assaut les magasins des grandes villes tôt vendredi matin.

Apple Canada a expliqué que des employés supplémentaires seront présents dans ses boutiques, qui ont ouvert leurs portes dès 8 h pour accommoder les nombreux clients. La compagnie n’a pas voulu dire combien de téléphones seront disponibles en magasin dès le premier jour.

Les clients qui ont précommandé le nouvel appareil assez tôt recevront un rendez-vous pour venir en prendre possession. L’appareil sera aussi vendu par d’autres détaillants et fournisseurs de téléphonie cellulaire.

Apple offre la possibilité de déverrouiller l’iPhone X grâce à la reconnaissance faciale plutôt que par une empreinte digitale ou un code d’accès. © Stephen Lam/Reuters)

L’Iphone X, muni d’un écran luxueux propose un dispositif de recharge sans fil, et garantit jusqu’à deux heures d’autonomie de plus que l’iPhone 7 (12 heures de navigation Internet, 21 heures de conversation, 13 heures de lecture vidéo). Le système de reconnaissance faciale «Face ID» remplace «Touch ID» Il est offert à un prix variant entre 1350 $ et 1570 $, selon les rabais des fournisseurs. En comparaison, le prix de l’iPhone 8 disponible depuis septembre oscille entre 950 $ à 1170 $, en fonction de la mémoire.

Même après avoir retardé le lancement du iPhone X, Apple peine à répondre à la demande. La compagnie promet que ceux qui ont précommandé leur téléphone le recevront d’ici cinq ou six semaines. Des analystes prédisent plutôt que certains clients devront patienter jusqu’au début de l’an prochain.

Si quelques milliers de clients ont pu obtenir leur Iphone X ce vendredi 3 novembre à travers le monde, bon nombre de personne devront patienter avant de mettre la main sur le nouvel appareil. © REUTERS/David Gray

Ils expliquent que les composantes sophistiquées du téléphone, comme son nouveau type d’écran et la technologie de reconnaissance faciale, empêchent les fournisseurs d’Apple de l’assembler assez rapidement. Lors d’une conférence téléphonique jeudi, le patron d’Apple, Tim Cook, a dit que la compagnie accélère sa production de l’iPhone X et que la prochaine saison des Fêtes devrait être « le meilleur trimestre » de son histoire.

Apple a expédié 46,7 millions de téléphones intelligents pendant le trimestre qui s’est terminé le 30 septembre, selon des chiffres dévoilés jeudi, comparativement à 48 millions il y a deux ans et à 45,5 millions l’an dernier.

L’Iphone X est présenté comme le plus performant de la gamme des téléphones intelligents d’Apple. © Apple

