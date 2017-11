Les Rohingyas : une cause, un destin qui interpelle la bienveillance des Canadiens.

Les Canadiens ne sauraient demeurer indifférents à la souffrance dans laquelle croupit actuellement le peuple Rohingya, une minorité musulmane de la Birmanie, qui subit les pires humiliations de son histoire, et qui est obligée de fuir massivement le pays pour trouver refuge au Bangladesh. Développement et Paix, Caritas Canada espère pouvoir compter sur la générosité habituelle des Canadiens pour venir en aide aux milliers de réfugiés Rohingyas.

Des milliers d’enfants, de femmes et hommes vulnérables

Dans les camps où sont réfugiés les Rohingyas qui ont fui les exactions de l’armée birmane, il manque de tout.

Ces réfugiés ont difficilement accès à de l’eau potable, à de la nourriture, au linge, bref, à tous les biens de première nécessité et aux services de base.

Ils vivent dans des conditions des plus précaires et ils ont besoin d’une aide urgente.

En pareille circonstance, les Canadiens ont toujours fait preuve de solidarité. L’organisation caritative, Développement et Paix, Caritas Canada, souhaite voir cette sollicitude s’étendre au peuple Rohingya.

Grâce à leur générosité, des milliers d’enfants, de femmes et d’hommes à bout de force, pourront voir leurs souffrances soulagées.

Des actions d’urgence

Développement et paix Carina Canada est aux côtés des 600 000 Rohingyas qui ont fui les violences dans leurs pays, laissant derrière eux leurs villages totalement brulés.

Dès le déclenchement de la crise entre l’Armée du salut des Rohingyas de l’Arakan et l’armée birmane, dans le nord de l’État d’Arakan, l’organisme de charité canadien a mis en place des actions d’urgence pour venir en aide à ceux qui ont fui sans rien emporter.