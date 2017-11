Abus de pouvoir de l’unité permanente anticorruption du Québec?

Le Québec s’est doté il y a quelques années d’une unité permanente anticorruption (UPAC) qui depuis une dizaine de jours est au coeur d’une tempête politique et médiatique.

Guy Ouellette – Photo : Presse canadienne/Jacques Boissinot

On l’accuse d’abus de pouvoir dans la foulée de l’arrestation de Guy Ouellette, un ancien dirigeant policier et député en du gouvernement libéral. Au moment de son arrestation il militait pour l’adoption d’un projet de loi en faveur d’une meilleure surveillance et supervision des activités de l’unité anticorruption.

En outre, Guy Ouellette enquêtait sur des pratiques de l’UPAC qu’il jugeait douteuses.

Le député a été attiré par les policiers dans un lieu public et un guet à pan. Puis il a été questionné pendant de nombreuses heures. Mais il n’a pas encore à ce jour été formellement accusé.

Malaise politique par rapport à cette action policière

Le président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon © PC / Jacques Boissinot

Dans sa forme et dans le fond, cette arrestation crée un énorme malaise au sein de l’ensemble de la classe politique québécoise.

Dénonçant les méthodes des enquêteurs de l’UPAC, le président de l’Assemblée nationale a décoché cette flèche : « Qu’on accuse ou qu’on s’excuse ».

Mettant de côté la neutralité parlementaire dont il doit normalement faire preuve, Jacques Chagnon a ajouté que les corps policiers doivent être redevables, sinon on peut craindre les dérives totalitaires.

Cette tirade suggère que l’UPAC est peut-être devenu un État dans l’État.

Interrogé pendant des heures par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) sans faire l’objet d’accusations, le député Guy Ouellette a déclaré avoir été « victime d’un coup monté » et de chercher à l’intimider, mardi dernier, lors d’une déclaration solennelle à l’Assemblée nationale. © Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

L’unité permanente anticorruption tente de se justifier

Philippe Couillard © La Presse canadienne

La semaine dernière, quelques heures après que le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, eut invité l’UPAC à donner « le plus de précisions possible » sur les circonstances et les motifs de l’arrestation du député, les responsables policiers ont tenu une longue conférence de presse.

Accompagné du directeur des opérations de l’UPAC, l’inspecteur André Boulanger, et du commissaire associé aux vérifications de l’intégrité des entreprises, Marcel Forget, le commissaire Robert Lafrenière a dit avoir la certitude que le Directeur des poursuites criminelles et pénales allait porter des accusations dans cette affaire.

Mais, questionné à savoir s’il faisait référence à M. Ouellette, le chef de l’UPAC a déclaré : « ce n’est pas ce que je dis ».

Le chef de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), Robert Lafrenière, nie que son organisation ait commis un geste d’intimidation envers le député Guy Ouellette en l’arrêtant le 25 octobre dernier. Il a aussi nié avoir piégé ce dernier. Photo : The Canadian Press/Ryan Remiorz

Une unité policière qui va trop loin?

Les explications de l’UPAC en conférence de presse sur l’absence d’accusations envers le député Guy Ouellette n’ont pas rassuré les élus des différents partis et un mouvement se dessine maintenant pour augmenter les contrôles de l’État sur l’unité d’enquête policière.

Le gouvernement du Québec se dit « favorable » à l’idée de constituer un comité de surveillance pour « superviser et encadrer » le travail de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), comme l’a proposé le parti d’opposition Coalition avenir Québec (CAQ).

Un tel comité de surveillance serait semblable à celui qui encadre le travail de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

RCI avec La Presse canadienne et la contribution de Martine Biron, Michel C. Auger, Claude Bernachez et Sébastien Bovet de Radio-Canada

En complément

L’UPAC fait de l’intimidation et cherche à me « museler », accuse Guy Ouellette – Radio-Canada

Affaire Guy Ouellette : l’inverse des droits fondamentaux – Radio-Canada

L’UPAC aurait piégé Guy Ouellette pour pouvoir l’arrêter – Radio-Canada

Vers un comité de surveillance pour superviser le travail de l’UPAC – Radio-Canada