Élections municipales au Québec : un 5 novembre prévisible et surprenant à la fois

Ce dimanche 5 novembre 2017 sera à marquer d’une pierre blanche sur l’échiquier municipal au Québec.

Tous les quatre ans se tiennent des élections municipales au Québec. Le prochain rendez-vous sera en novembre 2021.

Cela dit, si plusieurs municipalités n’ont pas connu de campagnes électorales, les maires étant élus par acclamation, cela n’a pas été le cas ailleurs, surtout dans les grandes villes, Montréal (métropole), Québec (capitale), Laval, Longueuil, Trois-Rivières, Sherbrooke, Saguenay et Gatineau.

Montréal

C’est un tsunami électoral qui a balayé Montréal ce dimanche. Le maire sortant, Denis Coderre, sollicitait un second mandat, mais c’est plutôt son adversaire, Valérie Plante qui a été élue à la tête de la plus grande ville québécoise, devenant par le fait même la première femme à occuper « officiellement » le poste.

Nous disons officiellement, car, au cours du premier mandat du gouvernement Lévesque à Québec – 1976-1980 –, la ministre de la Condition féminine de l’époque, Lise Payette, avait été mairesse de Montréal à titre honorifique durant une journée. La réalité de Valérie Plante est tout autre.

Denis Coderre, le maire des quatre dernières années a annoncé se retirer de la politique municipale.

La nouvelle mairesse a les coudées franches : elle a obtenu la majorité au conseil municipal.

Québec

Si Montréal a connu une décharge électrique, Québec a réélu le maire sortant Régis Labaume avec une autre très forte majorité.

Le chef d’Équipe Labeaume a remporté 55 % des voix exprimées, loin devant ses plus proches poursuivants, Jean-François Gosselin et Anne Guérette.

Laval

Troisième ville du Québec en ce qui concerne la population, Laval aura connu une campagne à la mairie à sept candidats.

Les Lavallois ont choisi d’accorder un second mandat à Marc Demers, chef du Mouvement lavallois, pour diriger leur ville. Il a obtenu 46 % des voix, loin devant ses principaux adversaires.

Longueuil

De l’autre côté de Montréal, à Longueuil sur la Rive-Sud, l’ex-conseillère Sylvie Parent a gagné en dépassant son adversaire Josée Latendresse par seulement 118 voix. Les deux candidates sont d’anciennes collègues qui étaient conseillères de la mairesse sortante, Caroline Saint-Hilaire, qui quittait la politique municipale, a appuyé Mme Parent.

Avec un résultat aussi serré, on s’attend assurément à un recomptage.

Saguenay

Après Valérie Plante à Montréal, une autre femme a réussi une grande première, dimanche. Josée Néron est devenue la première mairesse de Saguenay, ville qui était dirigée par Jean Tremblay depuis les fusions, en 2001.

Trois-Rivières

Après 16 ans à la tête de la Ville de Trois-Rivières, Yves Lévesque a été réélu pour un 5e mandat. Il a obtenu 52 % des voix contre 45 % pour Jean-François Aubin et 4 % pour André Bertrand.

Sherbrooke

Si nombre de villes et villages ont choisi la stabilité et la continuité, les résultats étaient tout autre à Sherbrooke, métropole de la région de l’Estrie.

Steve Lussier a causé la surprise en devançant largement le maire sortant Bernard Sévigny, aussi président de l’Union des municipalités du Québec.

Il l’a emporté avec 43,5 % des voix contre 32,1 % pour Bernard Sévigny, du Renouveau sherbrookois, et 21,6 % pour Hélène Pigot, de Sherbrooke citoyen.

Gatineau

Les électeurs de Gatineau ont décidé, dimanche, d’accorder un deuxième mandat au maire sortant et chef d’Équipe Pedneaud-Jobin – Action Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin.

Brossard

Autre vent de changement qui a soufflé cette fois sur Brossard, une des villes les plus multiethniques du Québec, alors que Doreen Assaad est devenue mairesse.

La Ville de Brossard est secouée depuis deux ans par une crise politique et administrative qui a provoqué le départ d’une dizaine de hauts fonctionnaires ainsi que celui du chef de cabinet du maire Paul Leduc. Trois conseillers municipaux ont aussi quitté le parti de M. Leduc pour rejoindre l’opposition.

Notes d’ensemble

Près de 13 000 femmes et hommes ont brigué l’un des 8 015 postes à la mairie et au conseil.

Ces élections municipales marquent un tournant dans l’histoire municipale, car elles sont les premières à survenir à la suite de la reconnaissance des municipalités comme gouvernements de proximité. Notre rôle au conseil municipal est plus important que jamais. Je félicite tous les nouvelles élues et nouveaux élus. Je tiens également à remercier tous les candidates et candidats pour leur contribution à la démocratie municipale. »

– Alexandre Cusson, premier vice-président de l’UMQ et maire de Drummondville