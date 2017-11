Justin Trudeau en mission jusqu’à la mi-novembre au Vietnam et aux Philippines

Alors que son homologue américain Donald Trump est arrivé dimanche au Japon, première étape d’une tournée en Asie, le premier ministre canadien est aussi en mission prolongée dans la région de l’Asie-Pacifique.

Dès lundi et jusqu’au 14 novembre, Justin Trudeau rencontrera les principaux partenaires du Canada en mission au Vietnam et aux Philippines.

Ce grand voyage débute lundi par une visite officielle au Vietnam, où il échangera avec le président Tran Dai Quang, à Hanoï. Par la suite, Justin Trudeau se déplacera à Hô Chi Minh-Ville, où il rencontrera des chefs d’entreprise vietnamiens.

Justin Trudeau se rendra enfin à Da Nang pour participer en compagnie à la réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

C’est à ce moment-là qu’il croisera les pas de Donald Trump. Les deux hommes seront présents aux sommets de l’APEC au Vietnam et celui du 31e Sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), à Manille aux Philippines.

Aide-mémoire…

– Donald Trump est arrivé dimanche au Japon, première étape de sa propre tournée en Asie dominée par des tensions avec la Corée du Nord.

– Ce voyage de plus de dix jours en Asie est le plus long dans la région d’un chef d’État américain depuis un quart de siècle.

Au sujet du Canada et du Vietnam

Le Canada a établi des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1973, ouvrant une ambassade à Hanoï en 1994 et un consulat général à Hô Chi Minh-Ville en 1997.

Les relations entre le Canada et le Vietnam sont en pleine expansion grâce à l’accroissement rapide du commerce et des investissements et une importante présence de l’aide canadienne au développement. Le Vietnam est en fait désigné comme étant l’un des 25 pays ciblés par le Canada pour son aide au développement international.

Le Canada a recommencé à fournir de l’aide publique au développement au Vietnam en 1990 et a depuis versé environ 793 millions $ CAN

Rappelons que le commerce bilatéral de marchandises entre nos deux nations atteignait l’an dernier 5,5 milliards de dollars.

RCI avec La Presse canadienne, Reuters et l’Associated Press

En complément

Ambassade du Canada au Vietnam – Facebook

Le Canada participe à la sécurité alimentaire des enfants au Vietnam – RCI

Philippines : Mort atroce pour un otage canadien – RCI