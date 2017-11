Dépenses pour la santé difficiles à avaler : 242 milliards cette année

Les dépenses en santé au Canada pourraient atteindre au final cette année 242 milliards, ou 6604 $ par Canadien, selon les données de deux rapports annuels de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) qui viennent d’être rendus publique.

L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) qui est un organisme autonome sans but lucratif qui fournit de l’information sur les systèmes de santé du Canada et sur la santé des Canadiens indique que ce montant de presque un quart de trillions de dollars représente presque 12 % du produit intérieur brut du Canada et qu’il représente un bond énorme de 3,9% par rapport au total des dépenses de l’an dernier.

L’augmentation moyenne annuelle enregistrée de croissances des coûts était de 3,2% depuis 2010, soit presque deux fois plus élevé que le taux moyen annuel d’inflation.

Le système public est toujours plus important que le système privé

Notre système canadien de santé publique mis sur pieds il y a une cinquantaine d’années par le gouvernement fédéral et administré par les provinces assume encore directement 70 % de toutes les dépenses en santé au Canada. © iStock

En 2017, le secteur public paiera ainsi environ 70% du total des dépenses de santé au pays. Quant au 30% assumé par le privé, il est réparti comme suit: à la charge du patient (15%), payé par l’assurance maladie privée (12%) et les dépenses autres que celles de consommation (3%).

Ces données sont pourtant de nature à relancer le débat sur les mesures que le Canada et ses provinces et territoires devront adopter pour réduire l’explosion des coûts de la santé. Il appert qu’une modernisation des équipements informatiques et de partages d’informations devient une urgence nationale notamment au Québec.

L’été dernier, lors de sa 150e assemblée annuelle, l’Association médicale canadienne (AMC) affirmait que des changements doivent être faits au sein des services de la santé du pays.

Selon l’Association médicale canadienne (AMC) des changements doivent être apportés au sein des services de santé du pays pour répondre aux besoins de plus en plus coûteux des aînés de plus en plus nombreux. © IS / iStock

Qui reçoit le plus d’argent?

28% des 242 milliards vont aux hôpitaux, 16,4% aux médicaments et 15,4% aux médecins.

Au cours des dernières années, la croissance des dépenses consacrées aux médicaments s’est accélérée et cette catégorie selon l’Institut canadien d’information sur la santé devrait connaître la plus forte croissance en 2017 avec une augmentation de 5,2%.

Les médicaments utilisés dans le traitement des affections telles que la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn et les nouveaux médicaments contre l’hépatite C sont les deux principaux responsables de la croissance des dépenses publiques.

L’Hôpital général juif de Montréal. La santé des Québécois pèse moins lourd : Si les dépenses par habitant s’élèvent en moyenne à 6604, les contribuables québécois peuvent se consoler en se disant que les soins pour leur santé pèsent un peu moins lourd dans les coffres de l’État, car le Québec arrive bon deuxième pour les prévisions des dépenses les moins élevées avec 6434 $ par personne. Les dépenses en santé sont les plus élevées dans les Territoires du Nord-Ouest avec un montant remarquable de 17 150 $ par personne et les plus basses sont en Colombie-Britannique avec 6321 $ par personne.

Quand on compare le Canada aux autres grandes nations

Le Canada possède un des systèmes de santé les plus onéreux du monde industrialisé sans pour autant fournir des soins appropriés par rapport au montant dépensé, expliquait en octobre dernier un rapport de l’Institut Fraser.

Ainsi, selon cet organisme canadien de réflexion économique de droite, le pays est le troisième plus dépensier par rapport à son PIB. Il est devancé uniquement par les Pays-Bas et la Suisse. Lorsque l’Institut Fraser fait une comparaison en se servant des dépenses par habitant, le Canada se place en cinquième position, derrière la Norvège, la Suisse, les Pays-Bas et le Luxembourg.

L’Institut Fraser a examiné les données des pays de l’OCDE, mais n’a pas pris en compte les dépenses en soins de santé aux États-Unis. Il estimait que ce pays n’a pas de couverture médicale universelle et ne rentre donc pas dans ses critères de recherche.

Les données de l’Institut canadien d’information sur la santé offrent pour leur part un portrait moins critique. Selon l’institut, les 35 pays membres comme le Canada de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dépensaient en moyennes sur la santé, 5782 $ par personne en 2015.

En 2015, les États-Unis rapportaient les dépenses les plus élevées, avec 11 916 $, et la Nouvelle-Zélande les plus basses, avec 4443 $ par personne.

Les dépenses de santé par habitant au Canada cette année-là étaient supérieures à celles de la France (5677 $), de l’Australie (5631 $) et du Royaume-Uni (5170 $).

RCI avec La Presse canadienne et la contribution de Patrick Masbourian de Radio-Canada

