Les 4 saisons d’André Gagnon: le pianiste Stéphane Aubin propose un spectacle unique sur scène avec cette œuvre

André Gagnon, c’est cinquante ans de carrière partout sur la planète musique.

André Gagnon, ce sont des disques de grande qualité, des œuvres sensuelles et tendres, profondes et déchirantes, magistrales et intimes.

André Gagnon, c’est Saga (1974), c’est Neiges (1976), c’est le P’tit concerto pour Carignan et orchestre (1978), c’est le concert d’ouverture de la saison Mozart Plus à la basilique Notre-Dame de Montréal (juillet 1984) avec l’Orchestre symphonique de Montréal et Charles Dutoit.

Et, ce sont des dizaines de disques, des milliers de concerts et d’enregistrements, des centaines de prix partout sur Terre.

Et ce sont « Les 4 Saisons ».

Les 4 saisons d’André Gagnon, en tournée de novembre à mais au Québec … pour le moment

Cet automne marquera la création du spectacle les 4 saisons d’André Gagnon. Conçu autour de l’œuvre de ce compositeur québécois, sans doute le plus prolifique et doué de sa génération, le spectacle prendra les routes du Québec à compter du 17 novembre 2017 jusqu’au 20 mai 2018.

Stéphane Aubin est un musicien accompli, à la fois auteur-compositeur, interprète, arrangeur, directeur musical, pianiste accompagnateur et coach vocal de nombreux artistes. Il raconte sa passion pour l’œuvre d’André Gagnon à quelques jours du début de la tournée et du spectacle les 4 Saisons dont il signe les arrangements et assume la direction d’orchestre.