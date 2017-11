Antonine Maillet devient «grand officier de l’ordre national du Mérite» en France

La romancière et dramaturge acadienne Antonine Maillet connut internationalement pour sa pièce La Sagouine et le roman Pélagie-la-Charrette a reçu mardi à Paris un des plus grands honneurs que pouvait lui accorder la France.

La secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie, Michaëlle Jean, l’auteure Antonine Maillet et le secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne. Photo : Gracieuseté Mathieu Caissie

Le rang de « grand officier de l’ordre national du Mérite » français, institué par le président Charles de Gaulle, l’ordre récompense les mérites distingués, qu’ils soient militaires ou civils, rendus à la nation française ». L’ordre compte trois grades : chevalier, officier et commandeur, ainsi que deux « dignités » : grand officier et grand-croix.

Mme Maillet, aujourd’hui âgée de 88 ans, accède donc au quatrième de ces cinq grades de cette décoration française, qui arrive en seconde place après la fameuse Légion d’honneur dont Mme Maillet est déjà officier depuis 2003.

La romancière a reçu sa récompense non seulement en présence d’un représentant du ministre français des Affaires étrangères, mais aussi en compagnie de la Canadienne Michaëlle Jean, secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Aide-mémoire…

Une reconnaissance française de presque 50 ans

–Les premières reconnaissances de la France à l’endroit d’Antonine Maillet remontent aux années 1970 lorsque cet auteur de La Sagouine avait remporté le prestigieux prix Goncourt en 1979 pour son roman Pélagie-la-Charrette.

Antonine Maillet domine la littérature acadienne contemporaine

Elle a connu l’immense succès de sa pièce de théâtre intitulée La Sagouine en 1971. La Sagouine met en scène une Acadienne de 72 ans, blanchisseuse de métier, qui dans la langue poétique de sa nation partage ses réflexions sur les hauts et les bas de la vie dans son petit village. La Sagouine est devenue, au fil du temps, un véritable symbole de l’identité acadienne.

L’auteure a connu un succès tout aussi remarquable avec son roman Pélagie-la-Charrette quelques années plus tard qui décrit le retour triomphant du peuple acadien en Acadie à la suite de son expulsion de 1755 par les militaires anglais.

Elle fut lauréate du prix Goncourt en 1979 pour son roman Pélagie-la-Charette.

Viola Léger, première comédienne à avoir interprété le personnage de La Sagouine, l’a joué plus de 2000 fois en français et en anglais, au Canada, aux États-Unis et en Europe jusqu’à sa retraite en février dernier pour des raisons de santé.

