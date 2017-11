Trudeau offrira-t-il plus que des excuses nationales à nos minorités sexuelles?

L’un des trois principaux partis d’opposition au Parlement canadien, le NPD, estime que le gouvernement de Justin Trudeau doit accompagner ses prochaines excuses aux minorités sexuelles de « mesures de réparation » concrètes.

Les excuses officielles que le gouvernement canadien prévoit offrir d’ici la fin de l’année aux minorités sexuelles pour le traitement que certains de leurs membres ont subi pendant des années devraient aussi être l’occasion, selon le NPD, d’effacer le casier judiciaire des personnes qui ont été poursuivies au criminel en raison de leur orientation sexuelle.

Selon le député Randall Garrison du NPD, ces casiers judiciaires restreignent les Canadiens et continuent de leur nuire lorsqu’ils voyagent aux États-Unis, notamment, et lorsqu’ils postulent un emploi ou qu’ils souhaitent faire du bénévolat.

Aide-mémoire…

– Antérieurement aux années 60, l’homosexualité au Canada était un acte criminel passible d’emprisonnement et demeurait dans la clandestinité.

– Jusqu’au milieu des années 70, l’homosexualité était considérée comme une maladie mentale au sein de la communauté médicale.

– À Montréal, durant les Jeux olympiques d’été de 1976, le maire Jean Drapeau avait lancé une offensive de nettoyage des rues de la ville. On tentait de cacher les taudis, les sans-abri et les bars-saunas gais. Il y a 41 ans, 200 gais avaient ainsi été emprisonnés avant la tenue des JO de Montréal.