Le documentaire « 24 Davids » de Céline Baril (ONF) présenté en première mondiale à l’ouverture des RIDM 2017

24 fois le prénom David, décliné sur plusieurs continents, dans d’autres langues, d’autres réalités, tel est le fil conducteur d’un road movie bien particulier de la cinéaste Céline Baril.

24 Davids, produit à l’Office national du film du Canada (ONF) par Colette Loumède, est présenté en première mondiale à l’ouverture des Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), qui se tiendront du 9 au 19 novembre 2017.

Programme « Cinéastes en résidence » de l’ONF

Pensé et réalisé dans le cadre du programme Cinéastes en résidence du Programme français de l’ONF, le film nous entraîne dans un voyage sur trois continents à partir d’une idée aussi simple qu’originale : donner la parole aux David de ce monde.

Le premier de ces Davids, le déclencheur, est l’activiste américain David Bollier. Céline Baril a eu l’idée de cette aventure en images en lisant « Silent Theft » (Trad. : le vol silencieux) de Bollier. Quand elle a su qu’il venait à Montréal, elle a pris contact avec lui, ils se sont rencontrés, elle a tourné, et les 23 autres ont suivi.

« C’est un film qui avance comme une boule qui roule. On ne sait pas trop ce que ça va donner et j’aime ça comme ça. C’est un processus d’expérimentation qui laisse toujours de la place à modifier son parcours, toujours être à l’affût de ce que dit le film. Et j’avance dans la création comme le spectateur avance dans le film. » Céline Baril

David, Davide, Dawud, Daouda : ce prénom commun à de nombreuses cultures s’incarne ici dans les multiples visages d’une humanité qui allie action et réflexion. Convaincue que ce siècle sera celui de la science et de la philosophie, Céline Baril interroge avec fantaisie les mystères de l’univers et du vivre-ensemble, dans ce vaste laboratoire poétique et politique.

24 Davids nous mène de l’Amérique du Nord (Canada, États-Unis) à l’Amérique latine (Mexique, Colombie) en passant par les continents européen (Angleterre, France) et africain (Ghana, Togo).

On y croise, entre autres, un David-DJ qui fait danser des b-boys dans les rues de Bogota; un David-animateur de fab labs qui veut que l’Afrique devienne une terre productrice de concepts; un Dawud-recycleur qui voit dans les déchets le salut de l’humanité; un David-migrant en transit dans la «jungle», dans l’attente du paradis; ou encore un David-amoureux vivant sur une péniche dans un Londres hors de prix.

Céline Baril, cinéaste © Les Dames du Doc

24 Davids est en première mondiale ce jeudi 9 novembre à l’ouverture des Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDIM). Il prendra l’affiche à la Cinémathèque québécoise le 2 février 2018.