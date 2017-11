« Ne pas oublier pourquoi on est élu » Doreen Assaad mairesse de Brossard

Doreen Assaad ne pensait pas à la politique lorsqu’elle faisait des études en mathématiques appliquées, mais la spécialiste en optimisation des affaires a voulu mettre son expérience au service de sa ville lorsqu’elle est devenue conseillère municipale en 2009.

En 2016, Mme Assaad a quitté le parti au pouvoir du maire de longue date Paul Leduc pour former un nouveau parti, Brossard Ensemble.

Née au Québec de parents d’origine égyptienne et installée à Brossard depuis 15 ans, Doreen Assaad croit à l’importance d’un vrai dialogue entre les résidents et résidentes de Brossard de toutes origines :

« C’est très important que les gens se côtoient, se parlent et apprennent ce qu’ils ont en commun et ce qu’ils ont de différent […] on ne veut pas avoir des sous-quartiers et tout ça, ce n’est pas l’objectif ici. »