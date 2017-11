Rémi Garde, un entraîneur français à la barre de l’Impact de Montréal

Le président de l’Impact de Montréal a annoncé hier que le nouvel entraîneur-chef de l’équipe est le Français Rémi Garde.

Joey Saputo, président de l’Impact :

« Nous sommes très heureux et fiers que Rémi Garde se joigne à l’Impact de Montréal. Comme joueur, entraîneur adjoint ou entraîneur-chef, il a brillé en démontrant ses qualités de leader et ses connaissances. »

C’est que Garde a dirigé de 2011 à 2014 l’Olympique Lyonnais. Équipe qu’il a menée vers la victoire de la Coupe de la Ligue en 2012 et 2014, et vers le Trophée des Champions et la Coupe de France en 2012.

Rémi Garde alors qu’il était entraîneur en Europe. © Getty Images/Lindsay Parnaby

Rémi garde a d’abord eu des discussions avec un ancien coéquipier qui entraîne le New York City FC Patrick Vieira avant d’accepter la proposition de Saputo :

« Au fil des discussions avec lui, il m’a dit beaucoup de bien de la qualité du travail qu’il pouvait accomplir dans la MLS […] Il y a, en moi, une grande part d’excitation et de soif de découverte. J’ai aussi envie d’amener ce que j’ai pu vivre en Europe. »

Rémi Garde a occupé le poste de milieu de terrain avec l’Olympique Lyonnais, le RC Strasbourg et l’Arsenal.

Il remplace Mauro Biello qui a été entraîneur-chef de l’Impact de Montréal en Major League Soccer pendant deux ans.

