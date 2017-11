Actions interculturelles à Sherbrooke : diversité rime avec prospérité

Depuis 2011, l’impact de l’immigration sur la croissance de la main-d’œuvre au Canada est de 100 %. Donc, sans immigration, il n’y a pas de croissance de la main-d’œuvre au Canada. Mohammed Soulami, directeur général d’Actions interculturelles

Les 20 et 21 octobre derniers se tenait à Sherbrooke en Estrie la troisième édition de la Foire de la Diversité, de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat.

Deux journées au cours desquelles entrepreneurs, entreprises, chercheurs d’emploi, tant d’ici qu’issus de l’immigration, pouvaient intensément « réseauter ».

Au cœur de ce projet se trouve Actions interculturelles, un organisme fondé en 1991 par Mohamed Soulami, dont la mission est de « créer des passerelles entre la société, les employeurs, les immigrants et les différents acteurs du monde de l’éducation, de la culture, de la recherche et des affaires internationales ».

Avec des valeurs fondamentales allant du respect mutuel des différences au dialogue et au pluralisme, l’organisme a vu une croissance importante de la demande de participation d’employeurs et d’entreprises locales et régionales à la foire de la fin d’octobre.

Et ce n’est qu’un début pour Mohammed Soulami, qui est arrivé en Estrie en tant qu’étudiant international et qui a décidé d’y « planter sa tente. »

Mohamed Solami, directeur général et fondateur d’Actions interculturelles, est l’invité au micro de Raymond Desmarteau.