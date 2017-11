À quoi pourrait servir la religion une fois chassée de la place publique?

Théophane MBogue est un poète et philosophe camerounais qui correspond avec Radio Canada International depuis quelques années.

Récemment, il nous a demandé si ces Canadiens et ces Québécois qui s’empressent de vouloir faire disparaître la religion ( et tous signes s’y rattachant dans leur vie quotidienne) ne risquaient pas au final d’appauvrir leur vie.

Bien plus qu’à une leçon de théologie, cet auditeur Jésuite nous invite à une réflexion philosophique basée sur la pensée de Nietzshe. Ce philosophe allemand du 19e siècle fait l’objet d’une récupération en ce moment même de la part de groupe d’extrêmes droites aux États-Unis et au Canada qui veulent tout raser au-devant d’eux pour mieux imposer leurs propres notions de moralité.

La pensée du célèbre philosophe allemand, dont l’œuvre est colossale et complexe, est ainsi souvent réinterprétée et déformée par ces différents groupes afin qu’elle épouse leur cause.

Cours 101 sur la pensée nietzschéenne

Détail d’un dessin de Nietzsche tiré du magazine Pan, édition 1899/1900 Photo : Hans Olde

Friedrich Nietzsche a philosophé à coup de marteau pourrait-on dire, en détruisant les idées morales et religieuses de son temps, afin de parvenir à vivre plus librement par instinct et non par calculs.

Nietzshe s’est intéressé aux raisons qui poussent les individus à agir comme ils le font et à croire ce qu’ils veulent croire. Dans sa vision nihiliste, il a notamment fustigé l’idéalisme des religions et contesté la notion de morale servie par les autorités.

Il montre que derrière la morale ou la religion se cache un refus de progresser, un nihilisme déguisé. La religion selon lui tente de cacher le caractère tragique et incensé de la vie en créant un monde qui dit ouvrir la porte au paradis chrétien et où le bonheur sera atteint, enfin.

Or, il s’agit selon Nietzshe d’une fuite du monde vers un autre monde qui n’existe pas, et qui force l’abandon même de la jouissance dans ce monde-ci, et de la lutte au cœur de celui-ci.

Citations célèbres de Nietzshe

«Le christianisme et l’alcool, les deux plus grands agents de corruption.»

«La morale n’est qu’une interprétation – ou plus exactement une fausse interprétation – de certains phénomènes.»

«Ce qu’il y a d’essentiel et d’inappréciable dans toute la morale, c’est qu’elle est une contrainte prolongée.»

«Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont.»

«Les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges.»

En complément

Un autre prix de 1 M$ pour le Québécois Charles Taylor. De quoi être philosophe? – RCI

Nietzsche vu par Luc Ferry – Radio-Canada

Le classique de la semaine : Ainsi parlait Zarathoustra, de Nietzsche – Radio-Canada

Allez! Posez-moi une question sur le Canada : Stéphane.parent@radio-canada.ca