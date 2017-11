Le futur pont Champlain est le plus grand chantier du Canada

Que les usagers montréalais se le disent, le vieux pont Champlain qu’ils empruntent soir et matin pour franchir le large et majestueux fleuve Saint-Laurent devra sans doute faire l’objet de travaux d’entretien et tenir le coup encore plus longtemps, car le nouveau pont Champlain est loin d’être prêt à les accueillir.

Le ministre canadien de l’Infrastructure, Amarjeet Sohi, affirmait il y a quelques jours que l’échéance de décembre 2018 fixée pour l’inauguration du pont Champlain serait respectée. Mais la construction de ce pont, avec son armature de béton et d’acier, pose des défis d’ingénierie d’envergure.

Il s’agit bel et bien du plus grand chantier de construction en ce moment au Canada, un projet de 4,2 milliards de dollars!



Vidéo de la construction en 2017 du nouveau pont Champlain

À quoi s’attendre si le pont n’est pas prêt à temps?

Vue des poutres de béton qui soutiennent le tablier du vieux pont Champlain et à l’arrière-plan le profil saisissant du centre-ville de Montréal.Photo Credit: Radio-Canada/Pascal Robidas

La société Les ponts Jacques-Cartier et Champlain incorporée étudie donc en ce moment des scénarios selon lesquels la construction du nouveau pont Champlain, situé parallèlement à l’ancien, ne serait pas terminée à temps et accuserait un retard pouvant aller jusqu’à deux ans.

Si cela devait se produire, le gouvernement canadien, qui en est le propriétaire, devrait mobiliser des dizaines de millions de dollars supplémentaires pour garder vissée une armature qui devra être par la suite entièrement démolie, pour un minimum de 400 millions de dollars. Un autre chiffre titanesque de nature à faire tituber les géants de la mythologie grecque ou romaine.

Les inspecteurs affirment toutefois que la vieille structure, éternellement rapiécée, fait l’objet d’une grande surveillance et que les automobilistes ne courent pas un danger immédiat. Selon la firme responsable : « Nos experts nous disent que les risques qui existent en ce moment sont tous des risques acceptables ».

L’ouverture du pont Champlain en 1962 – Reportage de RCI



