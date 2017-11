Sylvain Tremblay propose « Brooklyn, Beijing, Dubaï, Montréal », au centre d’art Le Livart à Montréal

Sylvain Tremblay, artiste peintre et plasticien, est un bourlingueur boulimique et un passionné de l’ailleurs et de l’autre.

Après des études en graphisme et quelques années comme illustrateur en publicité, Sylvain Tremblay plonge dans son monde onirique et passionné qui jalonne ses toiles et ses expositions ici et ailleurs sur la planète art contemporain.

Depuis bientôt vingt ans, ses œuvres sont exposées tant au Canada qu’aux États-Unis, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Il est représenté par plusieurs galeries sur trois continents, dont la galerie Opera, la galerie d’art Iris, et la Thompson Landry Gallery. Outre son travail artistique présenté en galerie, Tremblay participe régulièrement à des projets de peinture en direct.

À l’automne 2016, il a été l’un des trois Canadiens à représenter le Canada pour le G20 en Chine. Basé à Dubaï de 2012 à 2016, où il a enseigné l’histoire de l’art moderne à l’Université canadienne, Sylvain Tremblay vit et travaille maintenant à Montréal et se dirige vers New York pour 2018.

Le Livrart, Montréal, cette semaine

Dans le cadre de sa tournée internationale, Sylvain Tremblay présente ses dernières œuvres et son nouveau livre d’art SYLVAIN TREMBLAY Brooklyn, Beijing, Dubaï, Montréal, du 14 au 18 novembre, au centre d’art Le Livart, rue Saint-Denis.

« J’ai voulu raconter ma quête créative : mes recherches, mes doutes, mes succès et mon évolution en tant qu’artiste » Sylvain Tremblay

Trois séries composent le livre d’art

Au salon des bleus – 24 po x 48 po, de la série signature © sylvaintremblay.ca

La série Signature : L’empreinte de Sylvain Tremblay depuis ses tout débuts, soit la mise en évidence de personnages filiformes texturés (inspiré de Alberto Giacometti) sur un fond contrastant de mat et de glacé, le tout dans un univers abstrait et intemporel.

La série Brook : abstraite et figurative avec des textures prononcées et sculpturales, cette série donne une deuxième vie à des objets métalliques ayant appartenus à l’architecture historique de Brooklyn. L’artiste explore la matière et lui donne une toute nouvelle contenance artistique, l’intégrant grâce à sa propre recette d’empâtement telle une sculpture à même le canevas de bois.

La lumière sur Alberto – 84 po x 60 po de la série Leroux © sylvaintremblay.ca

La série Leroux : Encore plus figurative où l’expression inonde l’œuvre. Tremblay saisit des moments de vie captés à même des personnages suspendus dans le temps. Couleurs neutres accentuées par des effets structuraux imposants où l’on sent toute la force d’une puissante émotion.

Ce grand livre d’art, imprimé en nombre limité, sera disponible dans toutes les galeries d’art du monde représentant l’artiste, en plus d’être accessible sur le site Internet de l’artiste.

Sylvain Tremblay parle voyage, aventure, peinture, inspiration et bonheur de créer au micro de Raymond Desmarteau.