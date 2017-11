Trudeau débat des droits de la personne avec le dirigeant des Philippines

Justin Tudeau affirme avoir « échangé directement avec le président Rodrigo Duterte », et qu’il a soulevé avec lui des dossiers épineux comme celui du non-respect des droits de la personne.

Il dit aussi avoir abordé avec le président philippin l’affaire des meurtres qui ont été perpétrés par ses partisans en dehors du système judiciaire dans sa lutte contre les réseaux de trafiquants de drogue.

Cette guerre sanglante contre la drogue du président philippin a donnée lieu à des exécutions sans jugement qui ont fait des milliers de morts en deux ans.

M. Trudeau avait laissé entendre avant sa visite aux Philippines qu’il pourrait soulever la question des droits de la personne avec M. Duterte, s’il en avait l’occasion, bien qu’aucun tête-à-tête entre les deux dirigeants n’était formellement prévu.

« Il y a toute une série de problèmes que je pourrais soulever avec lui si nous en avons l’occasion, a déclaré M. Trudeau samedi, à Danang, au Vietnam. Il y a toujours des préoccupations en matière de droits de la personne à aborder avec un large éventail de dirigeants. »

Aide-mémoire…

Trump et Duterte auraient ignoré la question des droits de l’homme

– Selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, le président américain Donald Trump aurait « brièvement » abordé la question des droits de l’homme avec son homologue philippin Rodrigo Duterte, lors d’une rencontre de 40 minutes lundi en marge du Sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE).

– À l’issue de cet entretien, Harry Roque, le porte-parole de l’homme fort de Manille, a pourtant affirmé que « la question des droits de l’homme n’avait pas été soulevée » et que c’est le président Duterte qui avait pris davantage la parole… Le président des États-Unis Donald Trump s’est entretenu en privé avec son homologue philippin Rodrigo Duterte, figure controversée de la guerre sanglante contre la drogue au pays. Photo : Associated Press/Andrew Harnik

Discours passionné du Canada devant le sommet de l’ANASE

Le premier ministre Justin Trudeau a offert un discours enflammé devant des représentants des principaux pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) mardi à Manille.

Le premier ministre canadien a déclaré que le Canada était impatient de devenir membre du Sommet de l’Asie de l’Est et de la Réunion élargie des ministres de la Défense de l’ANASE. « Le Canada n’a pas seulement envie, mais est prêt à devenir un partenaire essentiel pour les 50 prochaines années », a déclaré Justin Trudeau.

Le premier ministre canadien a affirmé que la position du Canada en faveur du libre-échange le place dans une position unique qui aiderait l’association à favoriser la croissance économique en Asie du Sud-Est. Il s’agissait d’une critique à peine voilée aux États-Unis de Trump qui a effectué un virage à 180 degrés sur ces questions.

Justin Trudeau concluait de cette manière sa participation au sommet qui se déroulait à Manille : « Nous croyons que les accords commerciaux peuvent créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne […] Le Canada croit que les avantages de la croissance économique doivent être ressentis par tous et non seulement par les citoyens les plus riches. »

Le saviez-vous?

– Justin Trudeau était le premier dirigeant canadien à être invité à participer à un échange au sommet de l’ANASE, au cours duquel les membres lui ont posé des questions et ont débattu de l’envergure de la coopération du Canada dans la région.

– L’occasion se présentait au moment où le premier ministre Trudeau fait des efforts pour augmenter le rôle du Canada sur la scène internationale et démontrer qu’il peut affronter des défis complexes, au pays et à l’étranger.

– Sans l’invitation de Rodrigo Duterte, qui préside le sommet, Justin Trudeau n’aurait pas franchi la porte. Il en va de la prérogative de la présidence de l’ANASE d’inviter ou non des participants étrangers. Justin TrudeauPHOTO LA PRESSE CANADIENNE

