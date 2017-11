Faire de l’éducation mondiale une priorité chez les jeunes Canadiens

C’est que ce propose un rapport du Groupe d’étude sur l’éducation mondiale qui vient d’être publié.

Parmi les objectifs : outiller les jeunes Canadiens pour qu’ils possèdent les compétences essentielles dans la nouvelle économie, créer des opportunités économiques pour les étudiants défavorisés et promouvoir la coopération et le respect interculturels.

Nicole Lacasse est membre du Groupe d’étude sur l’éducation mondiale. Elle explique que cette démarche ne vise pas à pousser les jeunes à faire du tourisme académique, mais plutôt à les aider à bâtir des liens avec des pays partenaires, dont des puissances émergentes en Asie et en Afrique.

Maryse Jobin parle des résultats du Rapport sur l’éducation mondiale pour les Canadiens avec Nicole Lacasse, directrice des affaires internationales et de la francophonie à l’Université Laval.

© Bureau canadien de l’éducation internationale, Un monde à apprendre: résultats et potentiel du Canada en matière d’éducation internationale.(2016)

Rapport sur l’éducation mondiale pour les Canadiens

Étude dirigée par Roland Paris, professeur et titulaire de recherche de l’Université d’Ottawa et ancien conseil principal de Justin Trudeau, et Margaret Briggs, chercheure-boursière Matthews en politique publique mondiale de l’Université Queen’s à Kingston.