Le Canada offre 200 soldats à l’ONU pour le maintien de la paix

Lors d’un sommet sur les Casques bleus qui se tient à Vancouver, le premier ministre du pays a annoncé que le Canada peut fournir un contingent de 200 soldats ainsi que des avions et des hélicoptères de combat pour les opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Pourtant l’été dernier, Justin Trudeau avait proposé une force d’intervention rapide de 600 soldats accompagnés de 150 policiers.

Selon la CBC, le réseau anglais de Radio-Canada, le Canada serait en mesure de déployer un avion Hercules C-130 en Ouganda pour transporter du personnel et de l’équipement. Cet effort serait destiné aux missions de paix actives au Soudan du Sud, en RDC et en Somalie. À cela s’ajoutera des pilotes, des mécaniciens et une force de sécurité pour la mission connaisse du succès.

Le premier ministre Justin Trudeau © La Presse canadienne/DARRYL DYCK

Selon M. Trudeau les besoins de l’ONU en Casques bleus ne sont plus les mêmes, et déployer beaucoup de soldats au même endroit n’est plus approprié :

« Il faut repenser comment nous intervenons et non seulement où nous allons intervenir. »

Fait à noter, le premier ministre du Canada a confirmé que les missions canadiennes auront trois composantes : une force d’intervention rapide, des capacités de formation qui seront déployées dans différents centres de l’ONU en Afrique, et un projet pilote pour que plus de femmes participent aux opérations de paix.

Cette annonce est faite au moment où le nombre de Casques bleus canadiens déployés a atteint un creux historique de 62.

L’an dernier lorsque le gouvernement avait annoncé mettre 600 soldats et 150 policiers à la disposition de l’ONU, il y avait 112 Canadiens en mission.

RCI avec Radio-Canada, La Presse canadienne et CBC

