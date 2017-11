RIDM 2017 : 20 ans de rencontres inoubliables avec le cinéma du réel

Pour cette édition d’anniversaire, l’équipe des Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) s’est donné comme mission de rendre les films accessibles à la ville qui a vu naître ce festival unique en son genre. En effet, pour cette 20e édition, des projections gratuites des films marquants de l’histoire du festival sont organisées tous les soirs dans des lieux emblématiques de nombreux quartiers de Montréal.

Mara Gourd-Mercado, directrice générale des RIDM, croit que c’est une occasion de remercier les citoyens de Montréal d’avoir donné naissance à cet événement et aussi pour célébrer la démocratisation du cinéma documentaire :

Cette année, les RIDM offrent une panoplie de films documentaires de partout dans le monde. Selon Mara Gourd-Mercado, il est très difficile d’en faire un choix de films à ne pas manquer, mais elle nous fait tout de même quelques suggestions des films saillants à l’affiche les dernières journées du festival.

La directrice des Rencontres est convaincue que le documentaire vit un moment de gloire actuellement. Selon Mara Gourd-Mercado, le film documentaire permet d’avoir un point de vue plus poussé sur les sujets de l’heure et d’en analyser les causes et les effets aussi. À son avis, le film documentaire répond à un besoin chez les publics de comprendre l’avantage la réalité qui les entoure. Elle lance un appel aux gens qui doutent encore de ce que le documentaire peut les apporter en faisant un lien avec ce que le cinéma de fiction offre aux publics :

Depuis 20 ans, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal représentent une porte ouverte vers le monde, conclut Mme Gourd-Mercado.

Courte bio de l'interviewée Mara Gourd-Mercado est directrice des RIDM depuis 2015. Avant, elle en était sa directrice de communications. Elle a un baccalauréat en Arts visuels et médiatiques de l’Université de Québec à Montréal et est une grande passionnée de musique et bien sûr, de cinéma. est directrice des RIDM depuis 2015. Avant, elle en était sa directrice de communications. Elle a un baccalauréat en Arts visuels et médiatiques de l’Université de Québec à Montréal et est une grande passionnée de musique et bien sûr, de cinéma.

Pour écouter l’entiéreté de l’entrevue avec Mme Gourd-Mercado c’est par ici :