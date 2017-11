Dopage sportif: Montréal retient le siège social de l’Agence mondiale antidopage

C’est très tôt en Corée du Sud jeudi que le maintien du siège social de l’Agence mondiale antidopage à Montréal jusqu’en 2031 a été annoncé sur Twitter.

Le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau s’est dit très heureux de la tournure des événements:

« Ça prend beaucoup de travail pour réussir un objectif comme celui-ci dans un domaine international. Et je pense qu’on a fait une belle preuve qu’on est capable de le faire. Aujourd’hui, c’est un »home run ». »

Le ministre Garneau dans une entrevue à Radio-Canada par Skype.

M. Garneau est en Corée du Sud en compagnie de la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Christine St-Pierre, ainsi que du président de Montréal International, Hubert Bolduc.

Explications de Christine St-Pierre par téléphone :

« La négociation s’est faite avec beaucoup d’ouverture, autant de la part de l’Agence mondiale antidopage que de notre part. Tout le monde a travaillé très fort pour en arriver à une entente qui était très, très bonifiée puis, en même temps, qui est solide aussi, puis qui donne à l’agence non seulement plus de moyens financiers, mais [plus] de protection. »